نادٍ إنجليزي يتعاقد مع 15 لاعبا جديدا

تعاقد نادي موركامب المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم مع عدد كبير من اللاعبين، وأعلن أمس الجمعة تعاقده مع 15 لاعبا جديدا على الأقل، استعدادا للموسم المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي حرمت موركامب من إبرام أي صفقات تعاقد في مارس/آذار الماضي، عقابا على عدم تسديد الضرائب.

كما عُوقب النادي بخصم 3 نقاط من رصيده في أبريل/نيسان، لعدم التزامه باتفاق سابق مع الرابطة، ويتعلق بتأخر صرف مستحقات اللاعبين، وأنهى الموسم الماضي محتلا المركز 15 في بطولة القسم الرابع.

وفي الآونة الأخيرة دفع النادي المنتمي للمدينة الساحلية المبالغ المستحقة لسلطات الضرائب والجمارك، واستفاد إلى الحد الأقصى في التعاقد مع اللاعبين.

ومن اللاعبين الجدد الذين انضموا لموركامب حارس مرمى ولفرهامبتون السابق هاري بيرجوين وهالام هوب لاعب منتخب إنجلترا تحت 19 عاما سابقا، الذي يمثل منتخب بربادوس حاليا.