إنتر ميلان يضم الإيراني طارمي

تعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، مع المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي، بعقد لمدة 3 سنوات حتى 2027، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق بورتو البرتغالي.

وقال بطل الدوري الإيطالي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت "وقع المهاجم البالغ من العمر 31 عاما عقدا مع النيراتزوري حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

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وبدأ طارمي مسيرته في أوروبا، وتحديدا بالدوري البرتغالي الممتاز، في صفوف نادي ريو آفي، حيث أنهى موسم 2019-2020 كأفضل هداف، ثم انضم إلى بورتو.

عـاجـل و رسـمـيـا : 🚨🚨🚨🚨🚨 .. 🇮🇷- نادي الإنتر يُعلن عن التوقيع مع اللاعب مهدي طارمي .. pic.twitter.com/cG8ykyOPT8 — إنــتــر 📊 | بـطـل إيـطـالـيـا ⭐️⭐️. (@inter_italian) July 13, 2024

وعلى مدار 4 مواسم مع بورتو، سجل طارمي 91 هدفا وفاز بالدوري وكأس السوبر البرتغالي (مرتين) وكأس البرتغال (3 مرات) وكأس الرابطة.

وعبر مسيرته الدولية، ظهر طارمي لأول مرة مع المنتخب في 11 يونيو/حزيران 2015، وسجل 50 هدفا في 85 مباراة، وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 و2022.

ويعتبر طارمي (أول إيراني في تاريخ الإنتر) ثاني صفقات هذا الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضمه لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي بعد نهاية عقده مع نابولي.