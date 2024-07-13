مبابي يخطط لشراء ناد حاول ضمه عام 2013

يخطط النجم كيليان مبابي رفقة عائلته للاستحواذ على نادي مالهيربي كاين الفرنسي الذي حاول التعاقد معه في 2013.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت أن مبابي دخل في محادثات مع عائلته للاستحواذ على نادي مالهيربي كاين، بعد انسحاب الشركة المالكة له، وأن والدته فايزة العماري تقود التفاوض للحصول على حصة الأغلبية.

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وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات للاستحواذ على النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية، في مرحلة متقدمة وقريبة من النجاح.

🚨𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗩𝗔 𝗔𝗖𝗛𝗘𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗠 𝗖𝗔𝗘𝗡 ??🤑💰 En effet, la famille Mbappé serait actuellement sur le point d’essayer de racheter le Stade Malherbe de Caen. ❤️💙 📰 @AfterRMC / @DanielRiolo pic.twitter.com/Ovxv7QSkEA — Lives Foot (@livesfoot) July 12, 2024

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى هذا النادي، عام 2013، ولكن فشلت الصفقة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليتجه اللاعب إلى موناكو الذي شهد بداية ظهوره كأحد أفضل المواهب في العالم.

وأعلن ريال مدريد أنه سيقدم مبابي كلاعب في صفوفه بشكل رسمي في حفل ضخم سيقام الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.