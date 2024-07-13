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مبابي يخطط لشراء ناد حاول ضمه عام 2013

مبابي كان على وشك الانتقال إلى نادي كاين عام 2013 (الفرنسية)
13/7/2024

يخطط النجم كيليان مبابي رفقة عائلته للاستحواذ على نادي مالهيربي كاين الفرنسي الذي حاول التعاقد معه في 2013.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت أن مبابي دخل في محادثات مع عائلته للاستحواذ على نادي مالهيربي كاين، بعد انسحاب الشركة المالكة له، وأن والدته فايزة العماري تقود التفاوض للحصول على حصة الأغلبية.

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وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات للاستحواذ على النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية، في مرحلة متقدمة وقريبة من النجاح.

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى هذا النادي، عام 2013، ولكن فشلت الصفقة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليتجه اللاعب إلى موناكو الذي شهد بداية ظهوره كأحد أفضل المواهب في العالم.

وأعلن ريال مدريد أنه سيقدم مبابي كلاعب في صفوفه بشكل رسمي في حفل ضخم سيقام الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

المصدر : ماركا