مدرب أوروغواي: تنظيم كوبا أميركا سيئ والملاعب كارثية ويهددون من يتكلم

فتح مدرب منتخب أوروغواي لكرة القدم مارسيلو بيلسا النار على الولايات المتحدة واتحاد أميركا الجنوبية، بسبب التنظيم السيئ وحالة الملاعب "الكارثية" في بطولة كوبا أميركا، وقال إن كل من ينتقد البطولة وملاعبها يتم تهديده، ومنهم مدرب منتخب الأرجنتين.

وقال بيلسا، الليلة الماضية، في مؤتمر صحفي "اعتذروا لنا (اللجنة المنظمة) بسبب ملاعب التدريب الكارثية"، مشيرا إلى أن من يتكلم يتعرض "للتهديد" من المنظمين، ومنهم مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الذي قالوا له عندما انتقد سوء حالة الملاعب "لا تتحدث (عن هذا الأمر) مرة أخرى".

وكان المؤتمر الصحفي لمباراة أوروغواي ضد كندا في مباراة تحديد المركز الثالث المقررة إقامتها فجر الأحد عاصفا، إذ تحدث بيلسا عن لاعبيه الذين اشتبكوا مع مشجعين كولومبيين بعد مباراة نصف نهائي البطولة أمام كولومبيا الأربعاء الماضي، وقال إن "أي شخص كان سيتصرف بهذه الطريقة" لحماية أسرته.

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هكذا بدأت القصة، نونيز يقفز إلى المدرجات للدفاع هو وعدد من لاعبي الأوروغواي عن عائلاتهم بعد تعدي جماهير كولومبية عليهم. pic.twitter.com/XMR028WG6G — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) July 12, 2024

وبعد فوز كولومبيا 1-صفر في شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأميركية، صعد لاعبو أوروغواي إلى المدرجات وتبادلوا اللكمات مع جماهير الفريق المنافس.

وتقول أوروغواي إن مشجعين كولومبيين اعتدوا على أفراد من أسر لاعبيها في المدرجات.

وشعر بيلسا بالغضب بعد فتح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي ينظم البطولة، تحقيقا في قضية أوروغواي، وانتقده لفشله في حماية عائلات اللاعبين.

وقال مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق للصحفيين "تعلمون على مَن تقع مسؤولية حماية الجماهير في المدرجات، عليكم أن تسألوني إذا كان اللاعبون تلقوا اعتذارا من المسؤولين عن الحفاظ على الأمن". وأضاف أنه لا يخشى إمكانية فرض عقوبات.

وأضاف المدرب الأرجنتيني بيلسا "أي شخص كان سيتصرف بطريقة اللاعبين لو رأى أنه لا مفر أو حماية، في حين كانوا يهاجمون زوجاتهم وأمهاتهم وأطفالهم. ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟… لا أحد يريد أن يرى رد فعل عنيفا لكن عليك أن تنظر إلى الفعل".

وقال اتحاد كرة القدم في أوروغواي أيضا إن الإجراءات الأمنية في المدرجات لم تكن كافية، ما تسبب في "رد فعل غير مبرر ولكنه مفهوم إنساني" من جانب اللاعبين.

وأضاف الاتحاد في بيان "حدثت الواقعة بينما كانت نسبة المشجعين من أوروغواي محدودة جدا. وكان معظمهم من العائلات، ولم تكن هناك إجراءات أمنية كافية".

وتابع "بالنظر إلى هذه الحقائق، كان سلوك اللاعبين حتميا وطبيعيا"، لكنه أضاف أنه "يدين بشدة" اعتداءهم.

ولم يرد "الكونميبول" على طلب التعليق على الاتهامات بشأن وجود تقصير أمني، ويحقق مع 11 لاعبا من أوروغواي.

وقال وزير الرياضة في أوروغواي سيباستيان باوزا إن بعض اللاعبين سيغيبون على الأقل عن المباراتين المقبلتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر/أيلول.

وقال باوزا لمحطة "كانال 10" في أوروغواي "سيعاقب بعض لاعبينا بالإيقاف بالتأكيد في مباراتينا المتبقيتين بتصفيات كأس العالم هذا العام (أمام باراغواي في مونتيفيديو وخارج ملعبنا أمام فنزويلا). آمل أن يطبق الإيقاف في أقل عدد ممكن من المباريات، وعلى أقل عدد ممكن من اللاعبين".