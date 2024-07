لعنة نهائيات ميسي مع منتخب الأرجنتين.. إخفاقات تلتها انتصارات

رغم مسيرته المظفرة مع برشلونة فإن طريق الأسطورة ليونيل ميسي نحو منصات التتويج مع منتخب الأرجنتين لم يكن دوما مفروشا بالورود وظلت الخيبات تلاحقه في المباريات النهائية، قبل أن ينجح في تحقيق أول انتصار له في 2021 ببطولة كوبا أميركا.

وأكدت شبكة "سكاواكا" للإحصائيات أن ميسي "أصبح اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم" برصيد 44 لقبا جماعيا في مسيرته المذهلة التي امتدت من عام 2004 إلى 2023.

ويخوض "البرغوث" النهائي الثامن في مسيرته مع منتخب "التانغو" منذ أول مشاركة له في 2005 عندما يواجه كولومبيا فجر بعد غد الاثنين في المباراة النهائية ببطولة كوبا أميركا 2024.

وقاد الفائز بـ8 كرات ذهبية منتخب الأرجنتين للتأهل إلى المباراة النهائية لكوبا أميركا بعد الفوز على كندا بثنائية نظيفة صباح الأربعاء الماضي.

وشارك "البولغا" في 7 مباريات نهائية مع منتخب الأرجنتين في مختلف البطولات ذاق خلالها طعم الانتصار والتتويج في 3 مناسبات، وخرج يجر أذيال الخيبة والانكسار في 4 نهائيات.

8 سنوات من الانتظار

ظل الحظ يعاند ميسي في التتويج بلقب كوبا أميركا في بداية مسيرته، فقد مني منتخب الأرجنتين في النهائيات الثلاث الأولى التي خاضها الأسطورة.

كانت المرة الأولى عام 2007 حين خسر منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة أمام البرازيل.

وانتظر ميسي 8 سنوات أخرى ليقود "الألبيسيليستي" إلى النهائي في 2015، لكن طموحاته في التتويج اصطدمت بخصم عنيد هو منتخب تشيلي الذي فاز عليه بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل السلبي دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وجاءت هذه الخسارة لتزيد معاناة الأرجنتينيين الذين خسروا ثاني لقب لهم خلال عام واحد، بعد خسارتهم أمام ألمانيا في نهائي مونديال البرازيل 2014.

وتكرر السيناريو ذاته في 2016 بعد أن تغلبت تشيلي على الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتعبيرا عن إحباطه من الهزيمة قرر ميسي حينها اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده، وقال "المنتخب انتهى بالنسبة لي، إنه النهائي الرابع الذي أخسره والثالث على التوالي".

وفي النسخة الماضية 2021 نجح ميسي في فك نحسه مع منتخب الأرجنتين وقاده إلى التتويج باللقب على حساب البرازيل المضيفة 1-0 في ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو، ليحصد أول ألقابه مع منتخب بلاده وهو في الـ37 من عمره.

نهائيان لكأس العالم

خلال مسيرته الطويلة في ملاعب كرة القدم خاض ميسي نهائي كأس العالم مرتين، كانت الأولى في مونديال 2014 بالبرازيل عندما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

لكن ميسي لم يستسلم وظل يلاحق حلمه الذي تحقق في النسخة الماضية خلال "مونديال قطر 2022" بعد الانتصار على فرنسا بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، محرزا لقبا غاب عن خزائن "التانغو" منذ مونديال المكسيك 1986.

وفي المباراة النهائية للنسخة الثالثة المستحدثة من بطولة "فيناليسيما" عام 2022 -والتي تجمع بين بطلي أوروبا وكوبا أميركا- قاد ميسي الأرجنتين إلى منصة التتويج بعد الفوز على إيطاليا بطلة يورو 2020 بثلاثية نظيفة على ملعب ويمبلي في لندن بإنجلترا يوم الأول من يونيو/حزيران 2022.