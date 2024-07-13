لامين جمال يرفض مقارنته بميسي ويحتفل بعيد ميلاده الـ17

أكمل لامين جمال اللاعب الأكثر إثارة‭‭‭ ‬‬‬للإعجاب في صفوف منتخب إسبانيا الفريق الأكثر إمتاعا في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم عامه الـ17 اليوم السبت، وأدلى بتصريحات مثيرة أبرزها رفضه أن يقارن بالأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق.

ولا مجال لاحتفال جمال بالمناسبة في الوقت الحالي بينما يستعد المنتخب الإسباني للمباراة النهائية في مواجهة نظيره الإنجليزي بالملعب الأولمبي في برلين غدا الأحد.

وبعد أن سجل هدفا في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي، أصبح جمال أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدفا، ودائما ما تتم مقارنته بميسي.

وقال جمال، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ17 اليوم السبت، لصحيفة "ماركا" الإسبانية فيما يتعلق بأوجه التشابه بينه وبين ميسي "أحاول أن أكون نفسي لكي يتذكرني الناس كالأمين جمال. هذا كل ما في الأمر".

وأضاف نجم برشلونة الصاعد "لن يكون من المفيد أن أقارن نفسي بأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لأنه لن يكون هناك أحد مثله".

ميسي يحمل لامين جمال

وزاد الاهتمام الجماهيري كثيرا بلامين بالفعل إذ تصدر والده عناوين الأخبار الأسبوع الماضي عندما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة التقطت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2007 لابنه الرضيع بين أحضان مهاجم برشلونة السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وظهر ميسي الذي كان يبلغ 20 عاما حينها ويبدأ مسيرة رياضية قادته للفوز بالكرة الذهبية 8 مرات وهو يلتقط صورة من أجل نشاط خيري وتصادف أنه كان يحتضن بين ذراعيه طفلا سيكتسح بعد 17 عاما بطولة أوروبا.

وقال والده لمحطة لاسيكستا الإسبانية إن الأمر كان "مجرد صدفة". وألمح مراسل المحطة إلى أن بركة ميسي منحت جمال موهبته الرائعة بطريقة أو بأخرى، وهو ما ردت عليه والدته قائلة "ماذا لو أن ما حدث هو العكس؟".

كما قال لامين -كما يفضل أن يُلقب- في المقابلة الصحفية اليوم السبت "أخبرت أمي أنني لا أريد أي هدايا إذا فزنا، أريد فقط الاحتفال في مدريد مع زملائي".

وأضاف "سيكون من الرائع الاحتفال مع الناس في الشوارع على طول الطريق من المطار. سيصاب الجميع بالجنون! سنصل إلى حالة من الفرح لا يمكن تصورها".

لامين جمال يحطم الأرقام القياسية

وحطم جمال أرقاما قياسية منذ ظهوره الاحترافي الأول مع برشلونة قبل أقل من 15 شهرا كما أصبح أصغر لاعب سنا يهز الشباك طوال تاريخ البطولة بتسجيله هدفا من تسديدة مذهلة بعيدة المدى في مرمى فرنسا ساعدت فريقه على الوصول إلى نهائي البطولة.

وكونه أصغر لاعب يلعب ويشارك أساسيا ويسجل لناديه ومنتخب بلاده، هي أرقام قياسية أخرى سجلها أيضا.

وقد تتاح له الفرصة أمام إنجلترا في الملعب الأولمبي ببرلين لتحقيق ما هو أفضل إذا ساعد فريقه في تحقيق رقم قياسي والفوز بلقب بطولة أوروبا للمرة الرابعة.

ومن شأن الفوز تعزيز مكانته باعتباره اللاعب الشاب الأكثر تأثيرا في أوروبا، وبالتأكيد سيجعله هذا مرشحا محتملا لاختياره كأفضل لاعب في البطولة.

وجمال، المولود في إسبانيا من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، هو أحدث معجزة تتصدر عناوين الأخبار في بلد أصبح أحد أكثر البيئات خصوبة في أوروبا لإنتاج لاعبي كرة قدم من الطراز العالمي.

وأثبت جمال نفسه باعتباره عنصرا مهما في خط هجوم برشلونة متبعا خطى اللاعبين الصاعدين في أكاديمية النادي وهم بيدري وغابي وأنسو فاتي.

كما كان أيضا مؤثرا للغاية مع إسبانيا في البطولة القارية المقامة في ألمانيا باعتباره اللاعب الذي شارك في تهيئة أكبر عدد من فرص التهديف (3 فرص) وقدم 16 تمريرة مؤثرة وأسهم في خلق 6 فرص كبيرة.

ومثل جمال كابوسا للمنافسين؛ إذ كان يركض على الجهة اليمنى من الملعب وقدم أداء رائعا ورؤية مميزة لإيصال التمريرات المهمة ما جعله أحد أخطر أسلحة إسبانيا.

وكان قريبا من التهديف عدة مرات في أول 5 مباريات خاضها فريقه في بطولة أوروبا لكنه لم ينجح حتى المباراة السادسة وهي قبل النهائي أمام فرنسا إذ أحرز هدفا مرشحا للفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا "رأينا أداء عبقريا من لاعب عبقري. نحن محظوظون جدا لأنه إسباني وسنستمتع به في سنوات عديدة قادمة".