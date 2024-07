جوليان ألفاريز يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي وطلب بدلا من ذلك مغادرة ملعب الاتحاد.

ولا يشارك النجم الأرجنتيني بشكل أساسي ومنتظم مع السيتي، وقد يعجّل وضعه الحالي، خاصةً في وجود آلة تهديفية مثل إيرلينغ هالاند، برحيله عن صفوف النادي السماوي والبحث عن تجربة جديدة .

وانضم العنكبوت الأرجنتيني إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2022 قادما من ريفر بليت مقابل 18 مليون يورو.

وسارت شائعات قوية تربط الدولي الأرجنتيني ألفاريز بالابتعاد عن ملعب الاتحاد في ظل تقارير سابقة تشير إلى اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وتشلسي وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

وكشفت القناة الإسبانية "شرينغتو تيفي" عن أن اللاعب البالغ 24 عاما رفض عقدا جديدا ويريد مغادرة السيتي هذا الصيف.

وكتبت على موقع "إكس": "طلب ألفاريز مغادرة مانشستر سيتي في نهاية الموسم، ورفض عقدا محسنا وسنة إضافية (ينتهي في 2028). ويريد من النادي منحه سعر بيع منطقي".

وكان ألفاريز صرح في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه "سعيد جدا" في مانشستر سيتي بعد فوز فريق بيب غوارديولا على فريق فلومينينسي البرازيلي 4-0 في كأس العالم للأندية.

وقال: "الحقيقة هي أنني سعيد جدا في مانشستر سيتي. أشعر بسعادة غامرة بكل ما حققناه. لقد ساعدوني كثيرا في الموسم الماضي ومنذ اللحظة الأولى".

وأضاف: "لقد تطورتُ كثيرا لاعبا وشخصا، لذلك أنا سعيد في النادي. ومن الواضح أن المرء لا يزال يحلم".

Julian Alvarez has completed football and also contributed in each of these trophies pic.twitter.com/YTkMtYDvdX

— Football News (@footballnewsbys) July 13, 2024