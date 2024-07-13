مدرب كندا يشكو سوء المعاملة بكوبا أميركا: عامَلونا كمواطنين من الدرجة الثانية

انتقد مدرب منتخب كندا جيسي مارش المعاملة التي تلقتها فرق أميركا الشمالية في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، وقال إن لاعبيه تمت معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

وتلقت كندا، التي تشارك لأول مرة في البطولة القارية 14 بطاقة صفراء، بينها واحدة أُشهرت في وجه مارش نفسه خلال الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين في قبل النهائي الثلاثاء الماضي.

وقال مارش للصحفيين في ولاية نورث كارولاينا الأميركية، الليلة الماضية، قبل مباراة تحديد المركز الثالث أمام أوروغواي غدا الأحد "معدل البطاقة الصفراء عن كل خطأ هو أعلى بكثير بالنسبة لكل فريق من (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي) الكونكاكاف".

واشتبك عدد من لاعبي منتخب أوروغواي مع جماهير كولومبيا بعد الخسارة أمامها 1-صفر في قبل نهائي البطولة، وتقول أوروغواي إن مشجعين كولومبيين اعتدوا على أفراد عائلات لاعبي منتخبها في المدرجات.

وشعر مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي بالغضب بعد فتح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم تحقيقا مع أوروغواي، واتهم الاتحاد القاري بالتقصير في حماية أسر اللاعبين.

وقال مارش عن الواقعة "بالتأكيد لا نريد أن تتعرض عائلات أي لاعب للأذى. لكني أعلم أنه إذا رد فريقنا بهذه الطريقة، فإنه سيتعرض لعقوبات شديدة. تعرض لاعبونا لضربات بالرأس، كما تعرضوا لإهانات عنصرية على الهواء مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي… تمت معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية".

وأشاد مارش بلاعبيه لحفاظهم على تركيزهم طوال البطولة.

وقال "لم ينتقدوا قرارات الحكام قط، ولم يتدحرجوا على الأرض مثل الأطفال أملا في خروج بطاقات صفراء من الحكام. سنخوض مجددا مباراة صعبة أخرى ضد منافس قوي فعلا، ونعلم أنه ستكون هناك أشياء كثيرة ضدنا".