هذا ما سيفعله كوكوريا بشعره حال فوز إسبانيا بلقب يورو 2024

لفت مدافع المنتخب الإسباني لكرة القدم مارك كوكوريا الأنظار في كأس أوروبا المقامة في ألمانيا، وساهم في المشوار الرائع لمنتخب بلاده بالعلامة الكاملة في 5 مباريات وقيادته إلى نهائي النهائي حيث سيلاقي إنجلترا في برلين يوم الأحد.

وإضافة لأدائه المميز مع لاروخا في اليورو، شد ظهير أيسر تشلسي الإنجليزي الأنظار إليه بسبب مظهر شعره البني الطويل والمتموج حتى إن البعض شبهه بقطب دفاع إسبانيا السابق كارليس بويول الذي يشبهه بقصّة الشعر والصلابة الدفاعية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن كوكوريا سيراهن بقص شعره لو فازت إسبانيا باليورو مساء الأحد بعد المباراة النهائية ضد إنجلترا في برلين.

لكن وكيل اللاعب أليكس بيكيه استبعد الفكرة بقوله "الشعر غير قابل للتفاوض.. بعد مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، مازحه بعض رفاقه حول قص شعره".

صبغ الشعر باللون الأحمر

وفي ظل الوعود والتحديات بكافة أنواعها قبل النهائي الكبير، اعترف أليكس أن كوكوريا اعترف للمقربين منه بما سيحدث لشعره البني في حال فوز لاروخا. وقال وكيل اللاعب "ما يمكنه فعله هو صبغ شعره باللون الأحمر إذا توجت إسبانيا بطلة لأوروبا"، واستدرك بيكيه "لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا".

ومن المقرر أن يخوض كوكوريا (25 عاما) أحد أبرز اكتشافات إسبانيا في البطولة، صراعا قويا مع بوكايو ساكا خلال مواجهة إنجلترا في النهائي.

ويتمتع ساكا بطاقة لا حدود لها وتنتظر إنجلترا مردودا هجوميا منه أيضا، وستكون مهام كوكوريا إبعاد جناح أرسنال عن منطقته المفضّلة.