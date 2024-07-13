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القانون الألماني "كابوس" يؤرق إسبانيا والأمين جمال في نهائي اليورو

قد يتم منع الأمين جمال من اللعب إذا استمر نهائي يورو 2024 إلى الوقتين الإضافيين (رويترز)
13/7/2024

تشهد ليلة الأحد 14 يوليو/تموز الجاري مواجهة من العيار الثقيل بين إنجلترا وإسبانيا في نهائي مثير ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

ومن المتوقع أن تكون المباراة متقاربة للغاية، وقد يتطلب حسم اللقب لعب وقتين إضافيين أو ركلات الترجيح، وهذا التمديد سيكون خبرا سيئا للأمين جمال مهاجم منتخب إسبانيا.

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وذكر موقع "كوت أوف سايد" الإنجليزي أنه قد يتم منع جمال -الذي احتفل بعيد ميلاده الـ17 اليوم السبت- من اللعب إذا استمر نهائي يورو 2024 إلى الوقتين الإضافيين.

وتمنع قوانين العمل الألمانية أي شخص يقل عمره عن 18 عاما من العمل بعد الساعة الـ11 مساء، مما يعني أن جمال لن يتمكن من اللعب في حال لم يتم حسم المباراة النهائية في الوقت الأصلي.

كما ذكر المصدر ذاته أن إسبانيا ستخضع لغرامة قدرها 30 ألف يورو إذا استمر جمال في اللعب لمدة 120 دقيقة كاملة، ومن المؤكد أن إسبانيا ستدفع الغالي والنفيس نظير مشاركة نجمها في النهائي على أمل أن يقودها إلى استعادة اللقب الأوروبي الغائب عنها منذ عام 2012.

وحطم الأمين جمال أرقاما قياسية منذ ظهوره الاحترافي الأول مع برشلونة قبل أقل من 15 شهرا، كما أصبح أصغر لاعب سنا يهز الشباك طوال تاريخ البطولة بتسجيله هدفا من تسديدة مذهلة بعيدة المدى في مرمى فرنسا ساعدت فريقه على الوصول إلى نهائي البطولة.

ومن شأن الفوز تعزيز مكانته باعتباره اللاعب الشاب الأكثر تأثيرا في أوروبا، وبالتأكيد سيجعله هذا مرشحا محتملا لاختياره كأفضل لاعب في البطولة.

وقد تتاح له الفرصة أمام إنجلترا في الملعب الأولمبي ببرلين لتحقيق ما هو أفضل إذا ساعد فريقه في تحقيق رقم قياسي والفوز بلقب بطولة أوروبا للمرة الرابعة.

وقال عنه مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي "رأينا أداء عبقريا من لاعب عبقري، نحن محظوظون جدا لأنه إسباني، وسنستمتع به في سنوات عديدة قادمة".

المصدر : مواقع إلكترونية