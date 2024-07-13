القانون الألماني "كابوس" يؤرق إسبانيا والأمين جمال في نهائي اليورو

تشهد ليلة الأحد 14 يوليو/تموز الجاري مواجهة من العيار الثقيل بين إنجلترا وإسبانيا في نهائي مثير ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

ومن المتوقع أن تكون المباراة متقاربة للغاية، وقد يتطلب حسم اللقب لعب وقتين إضافيين أو ركلات الترجيح، وهذا التمديد سيكون خبرا سيئا للأمين جمال مهاجم منتخب إسبانيا.

وذكر موقع "كوت أوف سايد" الإنجليزي أنه قد يتم منع جمال -الذي احتفل بعيد ميلاده الـ17 اليوم السبت- من اللعب إذا استمر نهائي يورو 2024 إلى الوقتين الإضافيين.

وتمنع قوانين العمل الألمانية أي شخص يقل عمره عن 18 عاما من العمل بعد الساعة الـ11 مساء، مما يعني أن جمال لن يتمكن من اللعب في حال لم يتم حسم المباراة النهائية في الوقت الأصلي.

في كلّ مرّة يُسجّل فيها لامين جمال، يشير بيديه إلى الرقم 304 وهو الرمز البريدي لروكافوندا، المنطقة الكاتالونية المتواضعة التي نشأ فيها والتي يختلجها الفخر بتألق ونجاح ابنها البالغ 17 عاماً فقط في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.https://t.co/aPtxDzbE59 #فرانس_برس ✍️ @rsulleiro pic.twitter.com/dBDmUM5JEo — فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 13, 2024

كما ذكر المصدر ذاته أن إسبانيا ستخضع لغرامة قدرها 30 ألف يورو إذا استمر جمال في اللعب لمدة 120 دقيقة كاملة، ومن المؤكد أن إسبانيا ستدفع الغالي والنفيس نظير مشاركة نجمها في النهائي على أمل أن يقودها إلى استعادة اللقب الأوروبي الغائب عنها منذ عام 2012.

وحطم الأمين جمال أرقاما قياسية منذ ظهوره الاحترافي الأول مع برشلونة قبل أقل من 15 شهرا، كما أصبح أصغر لاعب سنا يهز الشباك طوال تاريخ البطولة بتسجيله هدفا من تسديدة مذهلة بعيدة المدى في مرمى فرنسا ساعدت فريقه على الوصول إلى نهائي البطولة.

ومن شأن الفوز تعزيز مكانته باعتباره اللاعب الشاب الأكثر تأثيرا في أوروبا، وبالتأكيد سيجعله هذا مرشحا محتملا لاختياره كأفضل لاعب في البطولة.

وقد تتاح له الفرصة أمام إنجلترا في الملعب الأولمبي ببرلين لتحقيق ما هو أفضل إذا ساعد فريقه في تحقيق رقم قياسي والفوز بلقب بطولة أوروبا للمرة الرابعة.

وقال عنه مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي "رأينا أداء عبقريا من لاعب عبقري، نحن محظوظون جدا لأنه إسباني، وسنستمتع به في سنوات عديدة قادمة".