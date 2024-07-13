التونسي العيدوني ينضم للوكرة القطري

أعلن نادي الوكرة القطري لكرة القدم -اليوم السبت- تعاقده مع نجم منتخب تونس ويونيون برلين الألماني، عيسى العيدوني.

وذكر النادي في بيان اليوم، أن العيدوني انضم رسميا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل 2024-2025، بعقد لمدة 4 مواسم ينتهي في صيف 2028.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الصفقات الأوروبية تتصدر ميركاتو الدوري القطري list 2 of 2 نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان end of list

وبدأ اللاعب البالغ 28 عاما، مشواره مع فريق أنجيه الفرنسي في 2014، ثم انتقل بعد ذلك على سبيل الإعارة في الفترة من 2016 إلى 2018 ليلعب في صفوف فريقي ليزيربيي وشامبلي الفرنسيين، وانضم بعدها لفريق فولنتاري الروماني في الفترة من 2018 إلى 2020، ومنه إلى فريق فيرينتسفاروشي المجري من 2020 إلى 2023، ثم انتقل لفريق يونيون برلين الألماني.

العيدوني يعلن التحدي من استاد الجنوب 😍#الوكرة pic.twitter.com/JuZZZ8oNs2 — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 13, 2024

وعلى صعيد المشاركة الدولية مع المنتخب التونسي سجل العيدوني ظهوره الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في المباراة أمام ليبيا، وأحرز اللاعب هدفه الدولي الأول في مواجهة زامبيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلال تصفيات كأس العالم قطر 2022.

صفقات نادي الوكرة

وتعاقد الوكرة خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع المدرب الإسباني أنخيل ميغيل، كما ضم إلى صفوفه المهاجم ريكاردو غوميز قادما من نادي الشمال، والمدافع الدانماركي ألكسندر شولتز قادما من نادي أوراوا ريد الياباني.

ويستعد الوكرة لإقامة معسكره التحضيري الخارجي في إسبانيا اعتبارا من غد الأحد وحتى الأول من أغسطس/آب المقبل، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وسيخوض الفريق خلال معسكره في إسبانيا 3 مباريات ودية أمام فريق الجزيرة الإماراتي بتاريخ 19 يوليو/تموز الجاري، ثم يلتقي مع فريق كاستيلون الإسباني في 26 من الشهر نفسه، ويختتم ودياته بمواجهة فريق أنتكويرا الإسباني في 30 يوليو/تموز الجاري.