6 لاعبين في قائمة الهدافين.. يويفا يوضح قاعدة الحذاء الذهبي في يورو 2024

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن 6 لاعبين سيتقاسمون جائزة الحذاء الذهبي (أفضل هداف) لبطولة أوروبا 2024 إذا فشل نهائي الأحد بين إنجلترا وإسبانيا في تحديد فائز واضح بالجائزة.

ويعد قائد منتخب إنجلترا هاري كين والمهاجم الإسباني داني أولمو من بين 6 لاعبين سجلوا 3 أهداف في البطولة، ويمكنهما تعزيز رصيدهما التهديفي عندما يخوضان المباراة النهائية في برلين بعد غد الأحد 14 يوليو/تموز الجاري.

وتضم قائمة أفضل الهدافين في اليورو كودي جاكبو (هولندا) وجيورجيس ميكاوتادزي (جورجيا) وجمال موسيالا (ألمانيا) وإيفان شرانز (سلوفاكيا).

وعل الرغم من أن أولمو وكين هما المرشحان لرفع حصيلتهما في الملعب الولمبي ببرلين فإن جود بيلينغهام وفابيان رويز يمكنهما أيضا المنافسة على الحذاء الذهبي بعد أن سجل كل منهما هدفين في اليورو.

Between Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Dani Olmo 🇪🇸, who will finish the Euro 2024 as top scorer? 🤔 pic.twitter.com/KGIzeZVrhV — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) July 12, 2024

تقاسم الجائزة بين 6 لاعبين

وفي حال لم ينجح أي لاعب مشارك في نهائي يورو 2024 في كسر حاجز الثلاثة أهداف فسيضطر الاتحاد الأوروبي لمنح الجائزة إلى اللاعبين الستة في قائمة الهدافين.

وتمثل هذه السياسة تغييرا لما اُعتمد في النسخة السابقة من البطولة عندما نال الجائزة كريستيانو رونالدو على الرغم من تساويه في عدد الأهداف مع التشيكي باتريك شيك (5 أهداف).

ومنح البرتغالي الجائزة في ذلك الوقت لقيامه بتمريرة حاسمة واحدة قام بها، إلى جانب أهدافه الخمسة.

وإذا لم يسجل أحد هدفا رابعا في نهائي بطولة أوروبا 2024 فستكون حصيلة 3 أهداف الأقل لفائز بالحذاء الذهبي منذ يورو 2012 عندما أنهى الإسباني فرناندو توريس والألماني ماريو غوميز (ألمانيا) والروسي آلان دزاجويف (روسيا) البطولة بنفس الرصيد من الأهداف.