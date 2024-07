6 لاعبين في قائمة الهدافين.. يويفا يوضح قاعدة الحذاء الذهبي في يورو 2024

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن 6 لاعبين سيتقاسمون جائزة الحذاء الذهبي (أفضل هداف) لبطولة أوروبا 2024 إذا فشل نهائي الأحد بين إنجلترا وإسبانيا في تحديد فائز واضح بالجائزة.

ويعد قائد منتخب إنجلترا هاري كين والمهاجم الإسباني داني أولمو من بين 6 لاعبين سجلوا 3 أهداف في البطولة، ويمكنهما تعزيز رصيدهما التهديفي عندما يخوضان المباراة النهائية في برلين بعد غد الأحد 14 يوليو/تموز الجاري.

وتضم قائمة أفضل الهدافين في اليورو كودي جاكبو (هولندا) وجيورجيس ميكاوتادزي (جورجيا) وجمال موسيالا (ألمانيا) وإيفان شرانز (سلوفاكيا).

وعل الرغم من أن أولمو وكين هما المرشحان لرفع حصيلتهما في الملعب الولمبي ببرلين فإن جود بيلينغهام وفابيان رويز يمكنهما أيضا المنافسة على الحذاء الذهبي بعد أن سجل كل منهما هدفين في اليورو.

Between Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Dani Olmo 🇪🇸, who will finish the Euro 2024 as top scorer? 🤔 pic.twitter.com/KGIzeZVrhV

— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) July 12, 2024