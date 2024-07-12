أصدرت محكمة العمل الألمانية اليوم الجمعة قرارا اعتبرت فيه أن نادي ماينز الألماني لكرة القدم أنهى بشكل غير عادل عقد جناحه الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بسبب تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفادت المحكمة في مدينة ماينز في بيان بأنها حكمت لصالح الغازي (29 عاما) الذي رفع دعوى ضد النادي، وألغت "الفصل الاستثنائي دون سابق إنذار" للاعب الدولي الهولندي السابق، معتبرة أن قرار ماينز فسخ العقد "لم ينه علاقة العمل"، وظل الاتصال بين الطرفين ساريا.

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من ناحيتها، أكدت وكالة "سيد" الألمانية الرياضية أن المحكمة طالبت ماينز بدفع مبلغ 1.63 مليون دولار نظير الرواتب والمكافآت المتأخرة، كما يمكنه العودة لممارسة مهنة لاعب كرة القدم المحترف بشكل رسمي.

وكان ماينز أوقف الغازي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما شارك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

واستخدم لاعب أياكس وآيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا في منشوراته عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو شعار يرى البعض أنه دعوة لتدمير إسرائيل، في حين يقول آخرون إنه يدعو إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

🚨 German Labour Court rules that the termination of Anwar El Ghazi by FSV Mainz 05 was invalid. He was suspended, then re-included in the squad but mentioned again that he does not regret showing support for Palestine and contract was terminated. pic.twitter.com/8q3ylfuvBA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

الغازي ثابت على موقفه

وأصدر النادي في وقت لاحق بيانا قال فيه إن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق بعد أن "نأى بنفسه صراحة" عن التعليقات.

لكن الغازي نفى هذا الادعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "لست نادما على موقفي"، فقرر ماينز في وقت لاحق إنهاء عقده بأثر فوري.

لكن المحكمة قضت أن تصريحات الغازي اللاحقة كانت "محمية بموجب حرية التعبير"، وأن قرار ماينز فصل اللاعب كان غير عادل.