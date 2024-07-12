قبل نهائي اليورو بين إسبانيا وإنجلترا.. منتخبات هرمت من أجل التتويج بالألقاب

يطارد المنتخبان الإسباني والإنجليزي لقبا كبيرا غاب عن خزائنهما لسنوات كثيرة عندما يتواجهان بعد غد الأحد 14 يوليو/تموز الجاري في الملعب الأولمبي في برلين في نهائي النسخة الـ17 من كأس أوروبا لكرة القدم.

ولم يحقق المنتخب الإنجليزي أي لقب منذ 58 عاما، في حين لم تصعد إسبانيا على منصة التتويج منذ 12 عاما.

وتوجت إنجلترا بلقب وحيد وهو كأس العالم 1966، في حين كان آخر لقب للإسبان هو بطولة أمم أوروبا عام 2012، لذلك سيكون يوم الأحد موعدا مهما للمنتخبين لإنهاء فترة جفاء طويلة.

وسيكون هذا ثاني ظهور لإنجلترا على التوالي في نهائي البطولة الأوروبية بعد أن فازت عليها إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي السابق في ملعب ويمبلي اللندني الشهير قبل 3 أعوام، لكنه سيكون الظهور الأول للفريق الإنجليزي في بطولة كبرى خارج الأراضي البريطانية.

وقال كين -الذي لم يحرز أي لقب بعد في مسيرته- لقناة "إيه تي في" إن "هناك مباراة واحدة متبقية لصناعة التاريخ، لقد كان مشوارا صعبا، ولكن هناك مباراة واحدة متبقية، 90 دقيقة، 120 دقيقة، ركلات الترجيح، مهما كلف الأمر سنكون هناك، أنا أتطلع لذلك".

وعلى الجانب الآخر، تأمل إسبانيا يوم الأحد العودة إلى منصات التتويج بعد غياب استمر 12 عاما، وأيضا الانفراد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس أوروبا الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا.

وسبق لإسبانيا الفوز ببطولة أوروبا 3 مرات (1964، 2008 و2012)، كما سبق لها الفوز بكأس العالم 2010، وتوجت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

منتخبات حرمت من فرحة التتويج لسنوات

وإلى جانب إسبانيا وإنجلترا حرمت منتخبات لسنوات كثيرة من فرحة التتويج الدولي والقاري مثل الاتحاد السوفياتي سابقا (روسيا حاليا) التي لم ترفع أي لقب منذ فوزها بكأس أمم أوروبا عام 1960 بفرنسا.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات وسنوات البقاء دون تتويج: