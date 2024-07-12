حقائق وأرقام قياسية في نهائيات بطولة أمم أوروبا
يلتقي منتخب إسبانيا المتألق مع نظيره الإنجليزي -الذي تحسن مستواه مؤخرا- في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا، في مواجهة يتوقع أن يرتقي فيها الأداء إلى مستوى التوقعات بعد غد الأحد 14 يوليو/تموز الحالي.
ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى الظفر بلقبه القاري الأول، في حين تأمل إسبانيا التتويج بلقبها الرابع.
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وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام القياسية لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم قبل مواجهة إسبانيا وإنجلترا بعد غد الأحد:
- الأكثر فوزا باللقب: إسبانيا (3 مرات)، ألمانيا (3 مرات).
وإذا فازت إسبانيا باللقب يوم الأحد فستصبح المنتخب الوحيد الذي فاز باللقب 4 مرات.
- أكثر منتخب خوضا للنهائيات: ألمانيا (6 مرات)، إسبانيا (5 مرات، بما في ذلك بطولة أوروبا 2024).
-ألقاب أوروبية فاز فيها طرفا نهائي بطولة أوروبا 2024
- إسبانيا: 1964، 2008، 2012.
- إنجلترا: لا يوجد.
– أكبر فوز في النهائي: فازت إسبانيا على إيطاليا 4-صفر في 2012.
– نهائيات حُسمت في الوقت الإضافي: 1960، 1996، 2000، 2016.
– نهائيات حُسمت بركلات الترجيح: 1976، 2020.
– نهائي أقيم مرتين: 1968 أقيم النهائي الذي فازت به إيطاليا مرتين بعد أن انتهت المباراة الأولى ضد يوغسلافيا بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، ولم تكن ركلات الترجيح قد تم تطبيقها وقتها.
– حامل اللقب يفوز بالبطولة مجددا: إسبانيا 2012.
– منتخبات فازت باللقب بعد وصولها للنهائي في النسخة السابقة:
- 1980 ألمانيا الغربية (النهائي في 1976).
- 1996 ألمانيا.
وصلت إنجلترا إلى نهائي 2020 وخسرت أمام إيطاليا ووصلت إلى النهائي مرة أخرى.
– فرق فازت باللقب دون الحاجة إلى ركلات الترجيح خلال البطولة:
فرنسا (2000)، اليونان (2004).
إذا فازت إنجلترا فستكون الفريق السابع في آخر 9 نسخ لبطولة أوروبا الذي يتوج باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح خلال مرحلة ما من البطولة.
– فريق حصل على المركز الثالث في دور المجموعات وفاز باللقب:
البرتغال (2016).
– البطاقات الحمراء في النهائي:
1984 إيفون لو رو (فرنسا).