حقائق وأرقام قياسية في نهائيات بطولة أمم أوروبا

يلتقي منتخب إسبانيا المتألق مع نظيره الإنجليزي -الذي تحسن مستواه مؤخرا- في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا، في مواجهة يتوقع أن يرتقي فيها الأداء إلى مستوى التوقعات بعد غد الأحد 14 يوليو/تموز الحالي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى الظفر بلقبه القاري الأول، في حين تأمل إسبانيا التتويج بلقبها الرابع.

وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام القياسية لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم قبل مواجهة إسبانيا وإنجلترا بعد غد الأحد:

الأكثر فوزا باللقب: إسبانيا (3 مرات)، ألمانيا (3 مرات).

وإذا فازت إسبانيا باللقب يوم الأحد فستصبح المنتخب الوحيد الذي فاز باللقب 4 مرات.

أكثر منتخب خوضا للنهائيات: ألمانيا (6 مرات)، إسبانيا (5 مرات، بما في ذلك بطولة أوروبا 2024).

-ألقاب أوروبية فاز فيها طرفا نهائي بطولة أوروبا 2024

إسبانيا: 1964، 2008، 2012.

إنجلترا: لا يوجد.

– أكبر فوز في النهائي: فازت إسبانيا على إيطاليا 4-صفر في 2012.

– نهائيات حُسمت في الوقت الإضافي: 1960، 1996، 2000، 2016.

– نهائيات حُسمت بركلات الترجيح: 1976، 2020.

– نهائي أقيم مرتين: 1968 أقيم النهائي الذي فازت به إيطاليا مرتين بعد أن انتهت المباراة الأولى ضد يوغسلافيا بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، ولم تكن ركلات الترجيح قد تم تطبيقها وقتها.

– حامل اللقب يفوز بالبطولة مجددا: إسبانيا 2012.

– منتخبات فازت باللقب بعد وصولها للنهائي في النسخة السابقة:

1980 ألمانيا الغربية (النهائي في 1976).

1996 ألمانيا.

وصلت إنجلترا إلى نهائي 2020 وخسرت أمام إيطاليا ووصلت إلى النهائي مرة أخرى.

– فرق فازت باللقب دون الحاجة إلى ركلات الترجيح خلال البطولة:

فرنسا (2000)، اليونان (2004).

إذا فازت إنجلترا فستكون الفريق السابع في آخر 9 نسخ لبطولة أوروبا الذي يتوج باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح خلال مرحلة ما من البطولة.

– فريق حصل على المركز الثالث في دور المجموعات وفاز باللقب:

البرتغال (2016).

– البطاقات الحمراء في النهائي:

1984 إيفون لو رو (فرنسا).