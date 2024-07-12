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حقائق وأرقام قياسية في نهائيات بطولة أمم أوروبا

موراتا (يمين) سيواجه كين في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بين إسبانيا وإنجلترا (الفرنسية)
12/7/2024

يلتقي منتخب إسبانيا المتألق مع نظيره الإنجليزي -الذي تحسن مستواه مؤخرا- في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا، في مواجهة يتوقع أن يرتقي فيها الأداء إلى مستوى التوقعات بعد غد الأحد 14 يوليو/تموز الحالي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى الظفر بلقبه القاري الأول، في حين تأمل إسبانيا التتويج بلقبها الرابع.

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وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام القياسية لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم قبل مواجهة إسبانيا وإنجلترا بعد غد الأحد:

  • الأكثر فوزا باللقب: إسبانيا (3 مرات)، ألمانيا (3 مرات).

وإذا فازت إسبانيا باللقب يوم الأحد فستصبح المنتخب الوحيد الذي فاز باللقب 4 مرات.

  • أكثر منتخب خوضا للنهائيات: ألمانيا (6 مرات)، إسبانيا (5 مرات، بما في ذلك بطولة أوروبا 2024).
موعد نهائي يورو ٢٠٢٤ إسبانيا وإنجلترا
نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا (الجزيرة)

-ألقاب أوروبية فاز فيها طرفا نهائي بطولة أوروبا 2024

  • إسبانيا: 1964، 2008، 2012.
  • إنجلترا: لا يوجد.

– أكبر فوز في النهائي: فازت إسبانيا على إيطاليا 4-صفر في 2012.

– نهائيات حُسمت في الوقت الإضافي: 1960، 1996، 2000، 2016.

– نهائيات حُسمت بركلات الترجيح: 1976، 2020.

– نهائي أقيم مرتين: 1968 أقيم النهائي الذي فازت به إيطاليا مرتين بعد أن انتهت المباراة الأولى ضد يوغسلافيا بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، ولم تكن ركلات الترجيح قد تم تطبيقها وقتها.

– حامل اللقب يفوز بالبطولة مجددا: إسبانيا 2012.

– منتخبات فازت باللقب بعد وصولها للنهائي في النسخة السابقة:

  • 1980 ألمانيا الغربية (النهائي في 1976).
  • 1996 ألمانيا.

وصلت إنجلترا إلى نهائي 2020 وخسرت أمام إيطاليا ووصلت إلى النهائي مرة أخرى.

– فرق فازت باللقب دون الحاجة إلى ركلات الترجيح خلال البطولة:

فرنسا (2000)، اليونان (2004).

إذا فازت إنجلترا فستكون الفريق السابع في آخر 9 نسخ لبطولة أوروبا الذي يتوج باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح خلال مرحلة ما من البطولة.

– فريق حصل على المركز الثالث في دور المجموعات وفاز باللقب:

البرتغال (2016).

– البطاقات الحمراء في النهائي:

1984 إيفون لو رو (فرنسا).

المصدر : وكالات