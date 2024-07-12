الصفقات الأوروبية تتصدر ميركاتو الدوري القطري

تصدرت الصفقات الأوروبية المشهد في الانتقالات الصيفية التي أبرمتها الأندية القطرية استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

وتكثف الأندية جهودها من أجل إتمام تعاقداتها قبل بدء منافسات الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم أريد)، حيث تنطلق جولته الأولى اعتبارا من 9 أغسطس/آب المقبل.

ونجح نادي الغرافة في التعاقد مع خوسيه لويس خوسيلو مهاجم ريال مدريد، ومما لا شك فيه أن المهاجم الإسباني سيشكل إضافة قوية لخط الهجوم في ظل القدرات التي يمتلكها والخبرة التي اكتسبها من تجربته القوية مع أفضل الأندية الأوروبية، حيث أسهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.

وأعرب خوسيلو عن سعادته بالانضمام لصفوف الغرافة وللدوري القطري حيث قال إنه متحمس للغاية لخوض التجربة الجديدة.

وتعاقد الغرافة أيضا مع الروماني فلورينيل كومان، قادما من ستيوا بوخارست، ويمتلك اللاعب خبرة كبيرة كذلك حيث شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، والتي ودعها الفريق بالخسارة أمام هولندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

🛫 مـن مـدريد إلـى الغـرافـة 💛 🚨 رسـمياً .. خـوسيلـو , الـدولي الاسبانـي يـنضـم إلـى الـفهـود 🐆@JoseluMato9 pic.twitter.com/TFvPwZYd9H — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) June 28, 2024

وكان الغرافة جدد تعاقده مع مدربه البرتغالي بيدرو مارتينيز، الفائز بجائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي 2023-2024، حتى صيف 2026 في ظل التطور الذي شهده الفريق تحت قيادته ويتطلع للمزيد من النجاح في الموسم المقبل.

تعاقدات السد والدحيل

من جانبه، تعاقد نادي السد المتوج بثنائية الدوري وكأس الأمير في الموسم الماضي، مع المهاجم الإسباني، رافا موخيكا قادما من فريق أروكا البرتغالي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وأعرب اللاعب البالغ 25 عاما عن سعادته الكبيرة بالانضمام لنادي السد، صاحب الإنجازات والبطولات في كرة القدم القطرية، مؤكدا تطلعه لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

رحبوا معنا بالذئب الجديد رافا موخيكا 🐺⚪️#السد pic.twitter.com/N7CbV1XJbf — 🏆 #79 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 30, 2024

وحرصا منه لتقديم مستويات مميزة ونتائج جيدة في الموسم المقبل، حرص نادي الدحيل على دعم الفريق بصفقات قوية بجانب التمسك بمدربه الفرنسي كريستوف غالتييه.

وتعاقد الدحيل مع اللاعب الإسباني لويس ألبيرتو، قادما من لاتسيو الايطالي، ويعتبر اللاعب إضافة للفريق خاصة أنه قدم مستويات جيدة خلال مسيرته الاحترافية التي خاضها في دوريات أوروبية قوية مثل الدوري الإسباني مع ديبورتيفو لاكورونا ومالقا، والدوري الإنجليزي مع ليفربول والإيطالي مع لاتسيو.

في المقابل، انتقل المدافع البرتغالي روبن سيميدو إلى نادي الخور، وهي التجربة الثالثة للبرتغالي في الملاعب القطرية، بعدما لعب سابقا مع المرخية والدحيل.

الوكرة والأهلي يعززان صفوفهما

كذلك حرص نادي الوكرة الذي توج الموسم الماضي بلقب كأس قطر، على التعاقد مع محترف أوروبي، وتعاقد مع المدافع الدانماركي ألكسندر شولتز (30 عاما)، قادما من نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني.

كما سبق وتعاقد الوكرة مع المدرب الإسباني أنخيل ميغيل الذي سيقود الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

الدنماركي ألكسندر .. وكراوي لمدة موسمين #الوكرة pic.twitter.com/N4mtWUTMmI — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 9, 2024

وعزز النادي الأهلي صفوفه بالمدافع الكرواتي، ماتي ميتروفيتش، قادما من رييكا الكرواتي. ويمتلك اللاعب خبرات كبيرة، اكتسبها من وجوده في عدد من الأندية، منها كلوب بروج البلجيكي، الذي شارك معه في دوري أبطال أوروبا، وبشكتاش التركي، ورييكا الكرواتي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الكرواتي الأول، في العديد من المباريات الدولية.

كما ضم الأهلي المهاجم الإسباني إيريك إكسبوسيتو، لمدة 3 مواسم، وسبق لابن الـ28 عاما، اللعب في الدوري الإسباني مع لاس بالماس قبل الانتقال إلى شلونسك فروتسواف البولندي الذي شارك معه في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

Welcome Matej Mitrović 💚🤍 pic.twitter.com/vQHuTpU1yt — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) July 6, 2024

وتعاقد الأهلي أيضا مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان لتولي مسؤولية الفريق أملا في العودة لدائرة المنافسة في الموسم المقبل، وأنهى الأهلي منافسات الدوري في المركز العاشر.

واستمرارا للصفقات الأوروبية التي أتمتها الأندية القطرية، فقد تعاقد نادي الشحانية مع الهولندي بيلي فان أمرسفورت، قادما من نادي هيرنفين الهولندي.

ويمتلك اللاعب مسيرة كروية ناجحة مع نادي هيرنفين وألمير سيتي، ويأمل الشحانية في أن يحقق اللاعب الإضافة المرجوة أملا في الظهور بالشكل المطلوب في (دوري نجوم أريد) الموسم المقبل.

كما تعاقد نادي أم صلال مع المهاجم الكرواتي أنطونيو مانسي قادما من نادي زالاغيرشيغ المجري، في المقابل أعلن النادي عن رحيل المهاجم البرتغالي لوكاس جواو بعد نهاية عقده.