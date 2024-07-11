لماذ ألغيت مباراة المركز الثالث في يورو 2024؟ يويفا يجيب

يستعد منتخبا إنجلترا وإسبانيا للمباراة النهائية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) على الملعب الأولمبي في برلين الأحد المقبل، في الوقت الذي عادت فيه بعثتا هولندا وفرنسا مباشرة إلى الديار بعد الخسارة في المربع الذهبي.

وعلى عكس كأس العالم لا توجد مباراة تحديد المركز الثالث في هذه البطولة الأوروبية، ولن يكون هناك استثناء في هذه النسخة الجارية في ألمانيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباراة تحديد المركز الثالث ألغيت كجزء من التغيير في شكل البطولة بين عامي 1980 و1984.

وذكر يويفا اليوم الخميس "المباراة لا يتم اعتبارها جاذبة، ولم تكن جزءا من اليورو منذ ذلك الحين، لا يوجد أي مخطط لإعادة دمج مثل هذه المباراة".

وفي "يورو 1980" فازت تشيكوسلوفاكيا على إيطاليا بركلات الترجيح في آخر مباراة لتحديد ثالث البطولة القارية، في الوقت الذي فازت ألمانيا باللقب آنذاك.

وفازت كرواتيا بالمركز الثالث في "مونديال قطر 2022" في الوقت الذي حصد فيه منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في "مونديال روسيا 2018".