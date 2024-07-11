موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

نسلط الضوء على موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد إنجلترا في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الأحد المقبل الموافق 14 يوليو/تموز 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على الملعب الأولمبي في برلين.

ويدير الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه (35 عاما)، وسيعاونه كل من الفرنسيين سيريل موجنيه ومهدي رحموني.

وسيكون الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر، الحكم الرابع في المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد إسبانيا

تبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على 4 قنوات هي:

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports FR HD 1

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تفوق إنجليزي بالمواجهات وإسباني بالألقاب

التقى المنتخبان 27 مرة فازت فيها إنجلترا بـ13 مباراة، وخسرت في 10، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وفازت إسبانيا بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012، في حين لم تفز إنجلترا باللقب مطلقا لكنها تتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.