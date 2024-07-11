أرجنتينية تتهم لاعبَي منتخب فرنسا للرغبي بالاغتصاب والاعتداء الجسدي

قالت محامية امرأة أرجنتينية، اتهمت لاعبَين دوليين فرنسيَين في الرغبي باغتصابها، إنها تعرّضت للضرب المبرح على أيدي مهاجميها خلال لقاء زعم الرجلان أنه حصل بالتراضي.

ومن المتوقع أن يتم استجواب أوغو أورادو (20 عاما) وأوسكار جيغو (21 عامًا) بعد أن يتم نقلهما إلى مدينة ميندوسا، حيث وقع الاعتداء المزعوم. ولم يتم توجيه أي تهمة حتى اللحظة إليهما بارتكاب جريمة.

وألقي القبض على اللاعبَين في بوينس آيرس الاثنين الماضي بعد يومين من مباراة دولية ضد الأرجنتين، عندما وجد المحققون أن إصابات الضحية المزعومة تتفق مع روايتها حول الاغتصاب.

وقالت محاميتها ناتاشا رومانو أمس الأربعاء إن موكلتها تعرّضت لعنف "شرس" على أيدي المعتدين عليها، مع إصابات في وجهها وظهرها وثدييها وساقيها وأضلاعها، بالإضافة إلى علامات عضّ وخدوش مختلفة.

وأفادت بأن المرأة ذهبت مع أحد المتهمين من ملهى ليلي إلى غرفة في فندق، حيث زعمت أنها احتُجزت بعكس إرادتها، وتعرّضت للإيذاء لساعات عدّة.

وقالت رومانو "كان العنف شرسا. هناك أكثر من جريمة للتحقيق فيها".

روايات متضاربة

وتزعم المرأة التي حاولت الهروب مرات عدّة، أنّه تم اغتصابها "ست مرات على الأقل" على يد أحد الرجلين، ومرّة من قبل الرجل الآخر، وفقًا لما قالته المحامية.

ووصل المحامي رافائيل كونيو ليبارونا، الذي يمثل اللاعبيْن، إلى ميندوسا أمس الأربعاء، وقال إن "العلاقات الجنسية" كانت "بالتراضي".

ووقعت الحادثة المزعومة ليلة السبت الماضي في فندق ميندوسا الدبلوماسي، حيث كان اللاعبون والموظفون الفرنسيون يقيمون لخوض المباراة ضمن جولتهم في أميركا الجنوبية.

وقال ليبارونا، وهو شقيق وزير العدل ماريانو كونيو ليبارونا، للصحافيين "هناك شهود رأوها وهي تغادر (الفندق)، وهناك كاميرات شاهدتها وهي تغادر، ويبدو أنه لم تظهر أي إصابات في اللقطات".

أما رومانو فأكدّت أن "الدليل القاطع على عدم وجود موافقة هو جسد الضحية" والجروح التي تحملها.

وأضافت المحامية أنه إذا تمّ توجيه التهم إلى اللاعبَين، فإنها ستطلب من المحكمة حبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة.

وأضافت أن التهمة يجب أن تكون "الاعتداء الجنسي مع الاعتداء الجسدي"، وهو التعريف القانوني الأرجنتيني للاغتصاب، إلى جانب استخدام العنف.

وقالت دانييلا تشالر، المدعية العامة في ميندوسا، لراديو "إل في 10" أول أمس الثلاثاء إن هناك "عناصر مقنعة" في الشرح الذي أدلت به المرأة، وإن إصاباتها تتوافق مع روايتها للأحداث، رغم أنها ليست "حصرية بالضرورة" على الاعتداء الجنسي.

وعلّق الاتحاد الفرنسي للرغبي حول الحادثة بأن اللاعبَين نفيا أي إكراه أو عنف، وشدّد على أهمية منحهما فرصة لعرض قضيتهما.

وقال رئيس الاتحاد فلوريان غريل للصحافيين في الأرجنتين "إذا كانت الحقائق صحيحة، فهي خطيرة للغاية".

وأوضح غريل في وقت لاحق أنّ اللاعبَين لديهما "نسخة مختلفة تماما" للأحداث عن رواية المرأة، مع "الكثير من التناقضات".