الفرنسي لوران بلان يقترب من تدريب فريق الاتحاد السعودي

اقترب نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم -الذي يحاول تعويض اخفاقه في الموسم الماضي- من التعاقد مع المدرّب الفرنسي لوران بلان، بحسب ما كشف مصدر مطلع في النادي الكائن بمدينة جدّة لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الأربعاء.

وكان الاتحاد أنهى عقد مدربه السابق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مطلع يوليو/تموز، بعد موسم مخيّب للآمال في مختلف المسابقات وفي طليعتها الدوري المحلي حيث حلّ خامساً مخفقاً في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى المسابقات الآسيوية.

وقال المصدر الاتحادي "وصلت المفاوضات مع بلان لمراحلها النهائية، حيث يحظى المدرّب الفرنسي بترحيب كبير وتأييد من مواطنه كريم بنزيمة قائد فريق الاتحاد" الذي لعب تحت قيادة بلان خلال توليه مهمة تدريب المنتخب الفرنسي بين 2010 و2012.

وأضاف المصدر أن النادي الذي ارتبط اسمه بالتعاقد مع المدرب السابق لميلان الإيطالي ستيفانو بيولي "توصّل الى اتفاق مع بلان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث".

وذكر مصدر ثان في النادي أن "المفاوضات أصبحت بحكم المنتهية لكن لم يُوقَّع أي عقد" مشيراً إلى أن "بنزيمة لعب دوراً كبيراً في اختيار بلان بعد أن طلب مدرباً يتحدّث الفرنسية".

بلان صاحب مسيرة حافلة

وبحال قدومه، سيكون المنصب الثاني لبلان (58 عاماً) في منطقة الخليج بعد إشرافه على الريان القطري بين ديسمبر/كانون الأوّل 2020 و13 فبراير/شباط 2022 عندما أقيل بسبب سوء النتائج. وشهدت ولايته التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز والفرنسي ستيفن نزونزي.

وقبل انضمامه إلى الريان، لم يشرف مدافع برشلونة الاسباني وإنتر الايطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق على أي فريق منذ 2016، عندما قاد سان جيرمان المملوك قطرياً إلى إحراز لقب كأس فرنسا على حساب مرسيليا 4-2.

وبعد إقالته من الريان، تعاقد مع ليون الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأقيل العام التالي عندما حقق بداية موسم كارثية.

وسبق لبلان، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع بلاده، تولي تدريب ناديي بوردو (2007-2010) وسان جيرمان (2013-2016) ومنتخب فرنسا (2010-2012).

وعلى صعيد التدريب، قاد بلان الملقب "بريزيدان" (الرئيس) بوردو إلى لقب الدوري عام 2009، وسان جيرمان للتتويج 3 مرات بين 2014 و2016، بعد خلافته الايطالي المميّز كارلو أنشيلوتي. واختير أفضل مدرب بالدوري الفرنسي أعوام 2008 و2015 و2016.

وبنى بلان -الذي خاض 97 مباراة دولية مع بلاده- سمعة جيدة خلال 6 سنوات مع الأندية، وعُرف مع سان جيرمان بأسلوبه الهجومي والاستحواذ.

واشتهر مع منتخب بلاده عندما سجل هدف الفوز في الدور الثاني من مونديال 98 في مرمى باراغواي، عندما أحرزت فرنسا أول لقب في تاريخها.

وبعدما أشرف على منتخب فرنسا عقب مونديال 2010 الكارثي، ترك منصبه في يونيو/حزيران 2012 بعد الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا (0-2) التي أحرزت اللقب لاحقاً.