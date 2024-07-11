رياضة|كوبا أميركا|الولايات المتحدة الأميركية

الكولومبي خاميس رودريغيز يحطم رقما قياسيا لميسي

رودريغيز يحتفل بعد الفوز على أوروغواي (الفرنسية)
11/7/2024

حطم قائد المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد أمام أوروغواي اليوم الخميس في نصف النهائي.

وفض رودريغيز (32 عاما) لاعب ريال مدريد السابق وساو باولو البرازيلي الحالي، الشراكة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق بخمس تمريرات في نسخة عام 2021.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وجاءت تمريرات رودريغيز الحاسمة في البطولة خلال 5 مباريات، حيث صنع في الافتتاح هدفين أمام باراغواي، ثم مرر كرة حاسمة أمام كوستاريكا في الجولة الثانية، وصنع هدفين خلال مباراة ربع النهائي أمام بنما، وأخيرا تمريرة هدف الفوز أمام أوروغواي.

وحصل النجم الكولومبي على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي التي فاز بها فريقه بهدف، وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها بالجائزة كأكثر المتوجين بها في البطولة.

المصدر : وكالة الأناضول