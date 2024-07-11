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موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أميركا والقنوات الناقلة

Lionel Messi of Argentina - James Rodriguez of Colombia الفرنسية
الكولومبي خاميس رودريغيز (يمين) والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (الفرنسية)
11/7/2024

نسلط الضوء على موعد مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الكولومبي في نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام البطولة في الولايات المتحدة الأميركية، ووصلت لمحطتها الأخيرة بعد نهاية مباراتي الدور نصف النهائي بفوز الأرجنتين على كندا 2-صفر، وكولومبيا على أوروغواي 1-صفر.

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تقام المباراة النهائية لكوبا أميركا بين الأرجنتين وكولومبيا، يوم الاثنين المقبل على ملعب "هارد روك" في ميامي.

وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة فجرا 03:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة (نظرا لفروق التوقيت بين أميركا والمنطقة العربي).

ميسي يمر بالكرة من لاعب منتخب كندا (رويترز)

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا

تبث المباراة على عدة قنوات عالمية إضافة إلى قناة كونميبول على منصة يوتيوب كالتالي:

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الأرجنتين صاحبة الرقم القياسي

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي للتتويج ببطولة كوبا أميركا برصيد 15 لقبا آخرها عام 2021.

وفي المقابل فازت كولومبيا بلقب البطولة مرة واحدة عام 2001، لكنها تعيش فترة صحوة كروية قادتها لتحقيق رقم قياسي محلي بخوض 28 مباراة بدون هزيمة.

المصدر : الجزيرة