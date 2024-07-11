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مانشستر يونايتد يستنجد بهدافه السابق فان نيسترلوي

Soccer Football - Europa League - Play-Off Second Leg - PSV Eindhoven v Sevilla - Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands - February 23, 2023 PSV Eindhoven coach Ruud van Nistelrooy REUTERS/Piroschka Van De Wouw
نيسترلوي ينضم إلى الجهاز الفني لمانشستر يونايتد (رويترز)
11/7/2024

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع مدربين مساعدين عقب تمديد عقد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق.

ووفقا لما أعلنه مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، فإن الهولندي رود فان نيسترلوي، ورينيه هيك سيعملان مساعدين لمواطنهما تين هاغ.

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ووقع الثنائي على عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026، وسيستمر الثنائي ستيف مكلارين ودارين فليتشر مع الجهاز الفني، فيما ترك النادي الثنائي ميتشيل فان دير غاغ وبينيديكت مكارثي.

ويعود فان نيسترلوي للنادي الذي شهد تألقه، حيث كان الهولندي هدافا لمانشستر يونايتد في الفترة من 2001 وحتى 2006، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لأربعة أعوام ثم الانتقال إلى هامبورغ الألماني.

وكان نيسترلوي (48 عاما) قد تولى تدريب آيندهوفن، وتركه بناء على رغبته في عام 2023.

وتولى هيك (52 عاما) الإدارة الفنية في عدة أندية بهولندا، كان آخرها جو أهيد إيغلز الذي دربه لمدة عامين.

وقال تين هاغ، الذي مدد عقده هذا الأسبوع، حتى صيف 2026 "سعيد للغاية لأن رينيه ورود وافقا على الانضمام لمشروعنا.. سيجلبان الكثير من الخبرة، والمعرفة، وطاقة جديدة للفريق".

وأضاف "حان الوقت لتجديد الجهاز الفني، لأننا نريد أن نبني على النجاح الذي حققناه في العامين الماضيين، والارتقاء لمستوى أعلى".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية