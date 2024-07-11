مانشستر يونايتد يستنجد بهدافه السابق فان نيسترلوي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع مدربين مساعدين عقب تمديد عقد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق.

ووفقا لما أعلنه مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، فإن الهولندي رود فان نيسترلوي، ورينيه هيك سيعملان مساعدين لمواطنهما تين هاغ.

ووقع الثنائي على عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026، وسيستمر الثنائي ستيف مكلارين ودارين فليتشر مع الجهاز الفني، فيما ترك النادي الثنائي ميتشيل فان دير غاغ وبينيديكت مكارثي.

ويعود فان نيسترلوي للنادي الذي شهد تألقه، حيث كان الهولندي هدافا لمانشستر يونايتد في الفترة من 2001 وحتى 2006، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لأربعة أعوام ثم الانتقال إلى هامبورغ الألماني.

ℹ️ عين مانشستر #يونايتد رود فان نيستلروي ورينيه هاكي كمدربين مساعدين للمدير الفني إريك تن هاج حتى يونيو 2026. سعداء بوجودكما معنا في هذه الحقبة الجديدة ☝️ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 11, 2024

وكان نيسترلوي (48 عاما) قد تولى تدريب آيندهوفن، وتركه بناء على رغبته في عام 2023.

وتولى هيك (52 عاما) الإدارة الفنية في عدة أندية بهولندا، كان آخرها جو أهيد إيغلز الذي دربه لمدة عامين.

وقال تين هاغ، الذي مدد عقده هذا الأسبوع، حتى صيف 2026 "سعيد للغاية لأن رينيه ورود وافقا على الانضمام لمشروعنا.. سيجلبان الكثير من الخبرة، والمعرفة، وطاقة جديدة للفريق".

وأضاف "حان الوقت لتجديد الجهاز الفني، لأننا نريد أن نبني على النجاح الذي حققناه في العامين الماضيين، والارتقاء لمستوى أعلى".