فورمولا1.. قطر تستضيف سباقات السرعة للمرة الثالثة

أكَّد منظمو بطولة العالم للفورمولا1 عن تنظيم 6 سباقات سرعة في العام 2025 على غرار الموسمين الأخيرين.

وستشهد جوائز كل من الصين وميامي وبلجيكا والولايات المتحدة والبرازيل وقطر الكبرى هذا الحدث المحبوب جماهيريًا. وطرأ التغيير الوحيد في العام المقبل من خلال عودة سباق السرعة إلى حلبة سبا بعد أن نُظّم في حلبة ريد بول بالنمسا هذا العام.

ويقام هذا الحدث الذي تستضيفه قطر للمرة الثالثة في الفترة بين 28 و30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا1 "لقد حققت سباقات السرعة نجاحًا كبيرًا منذ إدراجها، مما جلب المزيد من الإثارة إلى الحلبات بالنسبة للجماهير، وهذا ما يتضح من أعداد الجمهور وزيادة عدد المتفرجين في المدرجات أيام الجمعة".

وأضفت سباقات السرعة نكهة كبيرة على روزنامة بطولة العالم للفورمولا1، من خلال زيادة التفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي فاقت في أحيان كثيرة حجم المتابعة لمنافسات يومي السبت والأحد، حسب ما أشار بيان الفورمولا1.

وأُدرجت سباقات السرعة التي تمنح أصحاب المراكز الثمانية الأوائل النقاط في الروزنامة للمرّة الأولى في عام 2021 من خلال 3 سباقات على مدار الموسم. وتضاعف هذا العدد إلى 6 في عام 2023، وبالتالي سيبقى على حاله في عام 2025 للعام الثالث تواليًا.

وسبق أن أعلنت الفورمولا1 عن روزنامة موسم 2025 في منتصف أبريل/نيسان الماضي، والتي ستضمّ نفس عدد السباقات الـ24 على غرار العام الحالي.