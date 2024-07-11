شاهد- لحظة صادمة.. شرطي يطلق النار على لاعب برازيلي

شهدت إحدى المباريات بالدوري الإقليمي لكرة القدم في البرازيل لحظة صادمة كان ضحيتها لاعب تعرض لطلق ناري مباشر من أحد رجال الشرطة قبل نقله إلى المستشفى.

فقد أصيب حارس مرمى فريق غريميو أنابوليس، رامون سوزا، برصاصة مطاطية أطلقها أحد رجال الشرطة من مسافة قريبة بعد مشاجرة نشبت على جانب الملعب.

ووقع الحادث الصادم بعد خسارة فريق غريميو أنابوليس 2-1 أمام فريق سينترو أويستي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لاعبين ومسؤولين من كلا الناديين البرازيليين وهم يتشاجرون على خط التماس، ولم يتم الإبلاغ عن سبب الشجار حتى الآن.

🚨🇧🇷| NEW video of the Brazilian POLICE shooting a youth player during a game! pic.twitter.com/5FsBqQCU80 — All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) July 11, 2024

وبعد ذلك، أطلق أحد رجال الشرطة النار على سوزا وأصابه برصاصة مطاطية في فخذه.

وأسفرت الطلقة النارية عن إصابة سوزا بجرح خطر، ونقل حارس المرمى على الفور إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية في الموقع.

وقد أصدر نادي غريميو بيانا رسميا، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه وقوع الحادث وأعلن عن نيته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معاقبة المسؤول عنه.

وجاء في البيان "يستنكر نادي أنابوليس هذا الحدث المؤسف والسخيف والمثير للاشمئزاز، في ملعب جوناس دوارتي، ليلة الأربعاء هذا".

وأضاف "بعد نهاية المباراة ضد سنترو أويستي، أصيب حارس مرمى فريقنا رامون سوزا برصاصة مطاطية أطلقها عليه أحد ضباط الشرطة".

وختم "عمل فظيع وغير معقول وإجرامي من قبل شخص يجب أن يقدر سلامة ونزاهة الأشخاص الذين كانوا هناك في ملعب جوناس دوارتي".