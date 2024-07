شاهد- لحظة صادمة.. شرطي يطلق النار على لاعب برازيلي

شهدت إحدى المباريات بالدوري الإقليمي لكرة القدم في البرازيل لحظة صادمة كان ضحيتها لاعب تعرض لطلق ناري مباشر من أحد رجال الشرطة قبل نقله إلى المستشفى.

فقد أصيب حارس مرمى فريق غريميو أنابوليس، رامون سوزا، برصاصة مطاطية أطلقها أحد رجال الشرطة من مسافة قريبة بعد مشاجرة نشبت على جانب الملعب.

ووقع الحادث الصادم بعد خسارة فريق غريميو أنابوليس 2-1 أمام فريق سينترو أويستي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لاعبين ومسؤولين من كلا الناديين البرازيليين وهم يتشاجرون على خط التماس، ولم يتم الإبلاغ عن سبب الشجار حتى الآن.

🚨🇧🇷| NEW video of the Brazilian POLICE shooting a youth player during a game! pic.twitter.com/5FsBqQCU80

— All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) July 11, 2024