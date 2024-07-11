شاهد.. سواريز يحاول عض لاعب كولومبي في كوبا أميركا

أثار لويس سواريز استنكارا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة نصف نهائي كوبا أميركا بين أوروغواي وكولومبيا فجر الخميس، عندما دخل في مشاجرة جسدية مع ميغيل بورخا لاعب كولومبيا.

وبهدف وحيد سجله جيفرسون ليرما، حجزت كولومبيا مكانها في نهائي كوبا أميركا حيث تواجه الأرجنتين فجر الاثنين المقبل على ملعب "هارد روك" في ميامي.

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وبعد نهاية اللقاء كان سواريز غاضبا جدا، وأظهر مقطع فيديو المهاجم الأوروغوياني وهو يدس رأسه في كتف الكولومبي، في ما يبدو أنه محاولة لعضه ثم ابتعد لتهنئة خاميس رودريغيز، قبل أن يعود مجددا للدخول في مناوشات مع بورخا.

وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين والجهاز الفني، ثم شوهد سواريز وهو يوجه لكمة إلى أحد أفراد الطاقم الفني لمنتخب كولومبيا.

Suarez tried to bite the Colombian player on his neck pic.twitter.com/sfbb7f9Hhr — Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2024

تاريخ أسود في عض المنافسين

ولدى سواريز 37 عاما تاريخ أسود في عض الخصوم، إذ سبق للمهاجم الحالي لإنتر ميامي الأميركي أن عض 3 لاعبين مختلفين خلال مسيرته، مما أدى إلى إيقافه في كل مرة لفترة طويلة.

وأثناء اللعب مع أياكس في عام 2010، عض الأوروغوياني عثمان بقال لاعب آيندهوفن في كتفه، مما أدى إلى إيقافه لـ7 مباريات.

وبعد بضع سنوات، أثناء وجوده في ليفربول، عوقب سواريز بالإيقاف لمدة 10 مباريات بعد أن عض مدافع تشلسي برانيسلاف إيفانوفيتش.

ثم في كأس العالم 2014 وهي العضة الأشهر، تم إيقاف سواريز عن ممارسة جميع أنشطة كرة القدم لمدة 4 أشهر، بعد ثبوت عضه للإيطالي جورجيو كيليني.