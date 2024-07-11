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شاهد.. سواريز يحاول عض لاعب كولومبي في كوبا أميركا

سواريز دخل في مشاجرة جسدية مع ميغيل بورخا لاعب كولومبيا (الفرنسية)
11/7/2024

أثار لويس سواريز استنكارا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة نصف نهائي كوبا أميركا بين أوروغواي وكولومبيا فجر الخميس، عندما دخل في مشاجرة جسدية مع ميغيل بورخا لاعب كولومبيا.

وبهدف وحيد سجله جيفرسون ليرما، حجزت كولومبيا مكانها في نهائي كوبا أميركا حيث تواجه الأرجنتين فجر الاثنين المقبل على ملعب "هارد روك" في ميامي.

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وبعد نهاية اللقاء كان سواريز غاضبا جدا، وأظهر مقطع فيديو المهاجم الأوروغوياني وهو يدس رأسه في كتف الكولومبي، في ما يبدو أنه محاولة لعضه ثم ابتعد لتهنئة خاميس رودريغيز، قبل أن يعود مجددا للدخول في مناوشات مع بورخا.

المصدر : الجزيرة