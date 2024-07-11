شاهد.. الشرطة بطلا لكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه

توج الشرطة بطل الدوري العراقي لكرة القدم بلقب مسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على القوة الجوية 1-0 أمس الأربعاء في المباراة النهائية محققا الثنائية.

ويدين الشرطة بفوزه للبرازيلي لوكاس سانتس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

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ولم يتأثر الشرطة بغياب أبرز هدافيه عبد المجيد أبو بكر بسبب الإصابة.

ووصل الشرطة إلى المباراة النهائية للمسابقة للمرة السابعة في تاريخه، خسر مرتين خلالها أمام القوة الجوية.

وبلغ الشرطة والقوة الجوية المباراة النهائية بفوزهما على النفط والزوراء تواليا وبنتيجة واحدة بهدف دون رد.

ويعد الزوراء أكثر الفرق تتويجا بلقب الكأس (16 مرة) ثم القوة الجوية (6 مرات) والطلبة الذي أقصي من المسابقة هذا الموسم، مرتين.