الطلب الكبير على قميص مبابي يورّط متجر ريال مدريد

قال نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، إن المشجعين الراغبين في شراء قميص المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيضطرون إلى الانتظار "6 أسابيع إضافية"، وأرجع النادي التأخير إلى الطلب المرتفع من المشجعين.

وطرح بطل الدوري الإسباني قمصانه الجديدة لموسم 2024-2025 للبيع لأول مرة الخميس، وسيرتدي النجم الفرنسي هذا الموسم القميص الشاغر رقم 9.

وذكر متجر مدريد الإلكتروني الرسمي "بسبب الطلب المرتفع الحالي، قد يتأخر تسليم قمصان مبابي لمدة تصل إلى 4-6 أسابيع إضافية، بغض النظر عن طريقة الشحن المختارة".

وتابع "يتعين على المشجعين الذين يأملون في الحصول على قميص مبابي التحلي بالصبر".

وقال متجر النادي الملكي أيضا إن لاعب الوسط إدواردو كامافينغا سيرتدي الرقم 6، وفيديريكو فالفيردي رقم 8، في حين سيحصل أوريليان تشواميني على الرقم 14، والنجم التركي أردا غولر الرقم 15.

وسيتم تقديم مهاجم باريس سان جيرمان السابق كلاعب جديد لريال مدريد في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل، بعد انضمامه إلى النادي في صفقة مدتها 5 سنوات.

Real Madrid fans buying Kylian Mbappé shirts. 🤍 pic.twitter.com/Q3R9k11CYT — KMZ (@KM10Zone) July 11, 2024

كم يبلغ سعر قميص مبابي؟

ويبلغ سعر قميص مبابي الأصلي الأبيض قصير الأكمام 170 يورو، في حين يبلغ سعر القميص بأكمام طويلة 180 يورو.

وسيتم تقديم اللاعب، البالغ 25 عاما، في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء 16 يوليو بعد انضمامه إلى النادي في صفقة مدتها 5 سنوات.

وقبل ذلك، سيستضيف رئيس النادي فلورنتينو بيريز مراسم التوقيع الرسمي على عقده الجديد في مركز تدريب النادي، وبعد ذلك، سيجيب مبابي على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحفي.