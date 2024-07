إيطاليا تواجه خطر العقوبات وفقدان استضافة يورو 2032

تواجه إيطاليا خطر التعرض لغرامات مالية ضخمة أو الاستبعاد من بطولات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وحتى حرمانها من استضافة بطولة أمم أوروبا 2032 إذا سُمح للحكومة بالتدخل في الرياضة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، يعود سبب هذا التهديد إلى ما يسمى بتعديل مولي، وهو اقتراح قدمه السياسي جورجيو مولي من حزب فورزا إيطاليا كجزء من مرسوم إصلاح الرياضة.

ويمنح تعديل مولي قدرا أكبر من الاستقلالية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، فيما يتعلق بنظامها الأساسي ولوائحها وتنظيمها وإدارتها.

كما يسمح هذا القانون للأندية وحتى اللاعبين حق النقض في المسائل التي تقع حاليا ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، واللجوء مباشرة إلى المحاكم الإدارية في حالات النزاعات.

Italy risks anything from huge fines to exclusion from FIFA and UEFA tournaments and even the revocation of hosting rights for EURO 2032 if Government is allowed to interfere in sport https://t.co/DFUlx0es8H #UEFA #FIFA #SerieA #Calcio

— Football Italia (@footballitalia) July 11, 2024