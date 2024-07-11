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إسبانيا ضد إنجلترا.. حاسوب خارق يتوقع الفائز في نهائي يورو 2024

نسبة فوز منتخب إسبانيا باللقب الأوروبي تفوق 60.38% (غيتي)
11/7/2024

بعد انتصارين دراماتيكيين في نصف النهائي، تأهلت إنجلترا وإسبانيا لنهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، حيث يتواجهان مساء الأحد المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين، لكن من سيفوز؟

قلَب منتخب إسبانيا الفريق الأبرز في نظر معظم المتابعين في اليورو حتى الآن، تأخره ليطيح بكيليان مبابي وفرنسا من نصف النهائي، بينما وصل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفضل هدف الفوز المميز من البديل أولي واتكينز.

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في بداية بطولة أوروبا 2024، اعتبرت إنجلترا مرشحة للفوز باللقب بنسبة 19.9% بحسب شبكة أوبتا. بدا أداء "الأسود الثلاثة" مُملا إلى حد ما، لكن فريق غاريث ساوثغيت أثبت في نصف النهائي بأنه يمتلك ما يلزم للوصول إلى النهاية.

وحلت إسبانيا في المركز الثالث نسبة 15.41%، بينما جاءت ألمانيا، التي هُزمت في ربع النهائي، في المركز الثاني بنسبة 16.09%، لكن الأمور تغيرت قبل المباراة النهائية يوم الأحد.

ويراهن الكومبيوتر الخارق لأوبتا الآن على فوز إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي على إنجلترا في برلين، ومنح لاروخا نسبة بلغت 60.38%.

وفي طريقه إلى النهائي، فاز المنتخب الإسباني بجميع مبارياته، وحافظ على نظافة شباكه في مرحلة المجموعات ضد كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

بعد ذلك تغلبت إسبانيا على جورجيا 4-1 في ثمن النهائي على الرغم من تأخرها بهدف، ثم تفوقت على المنتخبين العملاقين ألمانيا وفرنسا في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي.

حظوظ إنجلترا للفوز بلقب اليورو

من ناحية أخرى، لا يزال المنتخب الإنجليزي يفتقر إلى الأداء القوي رغم وصوله إلى نهائي البطولة. بدأ مشواره في البطولة بفوز متواضع 1-0 على صربيا، لكن التعادل مع الدانمارك وسلوفينيا عرّض رجال المدرب غاريث ساوثغيت لانتقادات شديدة.

وكان فريق ساوثغيت على وشك الإقصاء أمام سلوفاكيا المتواضعة قبل أن يفوز 2-1 بفضل جود بيلينغهام وهاري كين. ثم فاز على سويسرا بركلات الترجيح وبلغ المربع الذهبي.

على الورق سيكون "الأسود الثلاثة" هو الطرف الأضعف أمام إسبانيا في المباراة النهائية، وبلغت نسبة رفعه للقب 39.62% بحسب الحاسوب الخارق، لكن تغلُّب المدرب واللاعبين على المصاعب والانتقادات الشديدة طوال يورو 2024 قد يمنحهم قوة إضافية للخروج بلحظة سحرية أخرى لضمان رفعهم للكأس.

المصدر : مواقع إلكترونية