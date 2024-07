إسبانيا ضد إنجلترا.. حاسوب خارق يتوقع الفائز في نهائي يورو 2024

بعد انتصارين دراماتيكيين في نصف النهائي، تأهلت إنجلترا وإسبانيا لنهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، حيث يتواجهان مساء الأحد المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين، لكن من سيفوز؟

قلَب منتخب إسبانيا الفريق الأبرز في نظر معظم المتابعين في اليورو حتى الآن، تأخره ليطيح بكيليان مبابي وفرنسا من نصف النهائي، بينما وصل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفضل هدف الفوز المميز من البديل أولي واتكينز.

في بداية بطولة أوروبا 2024، اعتبرت إنجلترا مرشحة للفوز باللقب بنسبة 19.9% بحسب شبكة أوبتا. بدا أداء "الأسود الثلاثة" مُملا إلى حد ما، لكن فريق غاريث ساوثغيت أثبت في نصف النهائي بأنه يمتلك ما يلزم للوصول إلى النهاية.

وحلت إسبانيا في المركز الثالث نسبة 15.41%، بينما جاءت ألمانيا، التي هُزمت في ربع النهائي، في المركز الثاني بنسبة 16.09%، لكن الأمور تغيرت قبل المباراة النهائية يوم الأحد.

Who will be crowned Champions? 👀 pic.twitter.com/GLTRhGJ6LQ

England are the only European team to have won the World Cup but not the Euros…

Sunday is the last chance to stop the major trophy drought reaching 𝘀𝗶𝘅 decades. 😬 pic.twitter.com/z7rDV3MSC0

— 90min (@90min_Football) July 11, 2024