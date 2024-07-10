ديشان مدرب فرنسا ينجو من الإقالة بعد توديع يورو 2024

سيبقى ديدييه ديشان مديرا فنيا لمنتخب فرنسا رغم الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة يورو 2024 لكرة القدم والانتقادات الشديدة لأداء الفريق خلال البطولة.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو لصحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأربعاء "لا أجد سببا للسؤال عن عقد المدرب، ويجب احترامه"، علما بأن ديشان مرتبط بعقد سوف ينتهي عام 2026.

وأضاف ديالو أن ديشان قاد الفريق بأفضل طريقة ممكنة وحقق الهدف الرياضي من البطولة، حيث خرجت فرنسا من الدور قبل النهائي مساء أمس الثلاثاء بالخسارة 1-2 أمام إسبانيا المرشحة الأولى للقب.

ويقود ديشان منتخب فرنسا منذ 12 عاما، وقاده للتتويج بكأس العالم عام 2018 في روسيا، وخسر في المباراة النهائية أمام الأرجنتين في مونديال قطر عام 2022، لكنه تعرض لانتقادات عنيفة بسبب الأداء الممل للفريق في يورو 2024 بألمانيا.

وأضاف ديالو "إذا كنا محبطين بسبب عدم التأهل للنهائي لكن من الواضح أن أداء المنتخب الفرنسي لا يزال استثنائيا".