وفاة حارس مرمى إثر اصطدامه بالمنافس في مباراة رسمية باليمن
نشرت وسائل إعلام يمنية محلية، لقطة مصورة تُظهر اندفاع حارس مرمى من مرماه لقطع الكرة واصطدامه بمهاجم الفريق المنافس أثناء مباراة لكرة القدم في مديرية الخوخة جنوبي اليمن، وهو ما أدى إلى وفاته على الفور.
ولم يسقط الحارس على الأرض فورا بل عاد إلى مرماه بعد ابتعاد الكرة ثم لم يتمالك نفسه نتيجة الاصطدام العنيف، فجلس على الأرض؛ ليُعلن عن وفاته بعدها مباشرة، خلال سير المباراة.
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وقالت وسائل إعلام إن حارس مرمى فريق الرشيد بالخوخة، إبراهيم عمر، توفي أثناء مجريات مباراة فريقه مع فريق أهلي الخوخة ضمن منافسات دوري الساحل الغربي المحلي لكرة القدم.
وأظهرت مقاطع الفيديو إقامة المباراة على ملعب ترابي يفتقد أبسط قواعد الأمن والسلامة التي ينص عليها قانون كرة القدم، وراح ضحيتها الحارس الشاب.
وفاة حارس مرمى فريق الرشيد بالخوخة، إبراهيم عمر، أثناء مجريات مباراة فريقه مع فريق أهلي #الخوخة ضمن منافسات دوري الساحل الغربي لكرة القدم
وقعت الوفاة إثر اصطدام قوي بين الحارس إبراهيم ومهاجم فريق أهلي الخوخة، ما أدى إلى وفاته على الفور في الملعب
إبراهيم عمر كان من اللاجئين… pic.twitter.com/qOWhlBU00W
— المصدر أونلاين (@almasdaronline) July 9, 2024
▪️وفاة حارس مرمى فريق الرشيد بمديرية #الخوخة إبراهيم عمر مساء اليوم الثلاثاء أثناء مجريات مباراة فريقه مع فريق أهلي الخوخة جراء اصطدام قوي مع مهاجم الفريق الخصم أدى إلى وفاته على الفور#اليمن #قناة_الجمهورية #الجمهورية pic.twitter.com/A0xUQlJe0x
— قناة الجمهورية | Aljoumhouriya TV (@AlJoumhouriyaTV) July 9, 2024