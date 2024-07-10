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وفاة حارس مرمى إثر اصطدامه بالمنافس في مباراة رسمية باليمن

توفي حارس فريق كرة قدم، أثناء لعب مباراة محلية، ضمن مباريات دوري "شهداء الساحل الغربي" بنسختها الثانية، والتي تقام في ملعب نادي الوفاق الرياضي في مدينة "الخوخة" جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت اللجنة الإعلامية في بطولة دوري الساحل الغربي لكرة القدم، إن حارس فريق الرشيد "إبراهيم عمر" توفي بعد وقت قصير من إصدامه مع أحد لاعبي فريق الأهلي، إثر لقاء جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات البطولة التي تأتي برعاية رسمية من وزارة الشباب والرياضة. https://almasdaronline.com/articles/298047
الحارس إبراهيم عمر اصطدم بمهاجم الفريق المنافس وهو ما أدى إلى وفاته على الفور (الصحافة اليمنية)
10/7/2024

نشرت وسائل إعلام يمنية محلية، لقطة مصورة تُظهر اندفاع حارس مرمى من مرماه لقطع الكرة واصطدامه بمهاجم الفريق المنافس أثناء مباراة لكرة القدم في مديرية الخوخة جنوبي اليمن، وهو ما أدى إلى وفاته على الفور.

ولم يسقط الحارس على الأرض فورا بل عاد إلى مرماه بعد ابتعاد الكرة ثم لم يتمالك نفسه نتيجة الاصطدام العنيف، فجلس على الأرض؛ ليُعلن عن وفاته بعدها مباشرة، خلال سير المباراة.

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وقالت وسائل إعلام إن حارس مرمى فريق الرشيد بالخوخة، إبراهيم عمر، توفي أثناء مجريات مباراة فريقه مع فريق أهلي الخوخة ضمن منافسات دوري الساحل الغربي المحلي لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع الفيديو إقامة المباراة على ملعب ترابي يفتقد أبسط قواعد الأمن والسلامة التي ينص عليها قانون كرة القدم، وراح ضحيتها الحارس الشاب.

المصدر : الجزيرة