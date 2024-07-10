شاهد.. مشاجرة بين جماهير إنجلترا وهولندا وشلالات بالملعب قبل مباراتهما في يورو 2024

اندلعت مشاجرة بين جماهير منتخبي هولندا وإنجلترا في أحد مطاعم مدينة دورتموند اليوم الأربعاء قبل ساعتين من مباراة الفريقين في قبل نهائي أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، كما تسببت الأمطار في انهمار شلالات من سقف الملعب، مما أغرق جانبا من المدرجات.

وتكرر تجمّع مياه الأمطار في أسقف الملاعب بالبطولة المقامة في ألمانيا ثم انهمارها على شكل شلالات على المشجعين في المدرجات، وهو ما تسبب في توجيه نقد لاذع إلى البلد المستضيف لعدم الاستعداد لهذه الظاهرة المتكررة في البطولة.

وتستضيف مدينة دورتموند المباراة، وكانت الأجواء هادئة بين جماهير الفريقين طوال اليوم.

لكن وفقا لمتحدث باسم الشرطة الألمانية تبادلت مجموعتان من الأشخاص الهجوم ضد بعضهما في المطعم، حيث تم تبادل إلقاء المقاعد وبعض المحتويات، وأسفرت المشاجرة عن إصابات.

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جماهير هولندية تهاجم مقهى فيه جماهير إنجليزية قبل لقائهما الليلة في نصف نهائي يورو ٢٠٢٤ pic.twitter.com/kOV4dcCuNy — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) July 10, 2024

وقال المتحدث إن رجال الشرطة موجودون في موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسار نحو 100 ألف مشجع هولندي في المدينة اليوم قبل ساعات من المباراة، وقد غنوا واحتفلوا في طريقهم إلى الملعب وأماكن التجمعات العامة.

وقالت الشرطة إن المسيرة الهولندية هي الأكبر على الإطلاق في مدينة دورتموند، في حين كان بالمدينة 25 ألف مشجع إنجليزي.