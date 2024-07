ريال مدريد يعلن موعد حفل تقديم مبابي في البرنابيو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن موعد وتوقيت تقديم مهاجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وانتهت مشاركة مبابي مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا بعد الخسارة أمس الثلاثاء على يد منتخب إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وبعد عدة أشهر من الغموض والانتظار، أصبح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سابقا لاعبًا رسميًا للنادي المدريدي منذ الأول من يوليو/تموز.

ومع ذلك، فإن المهاجم البالغ 25 عاما لم يلتقط الصور بعد بقميص الملكي ولم يتم تقديمه بعد إلى المشجعين، وهذا الانتظار الطويل يقترب من نهايته بعد أن أكد الميرينغي اليوم عن موعد تقديم نجمه.

نجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جيرمان لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني 0-1.

وأشار النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز عبر بيان صحفي "يعلن ريال مدريد أنه يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز، الساعة 12 ظهرا، سيتم تقديم لاعبنا كيليان مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو".

وفقا للنادي الملكي سيرتدي مبابي في الموسم المقبل القميص رقم 9، وهو الرقم الذي كان يرتديه مواطنه كريم بنزيمة المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.

