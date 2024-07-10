ريال مدريد يعلن موعد حفل تقديم مبابي في البرنابيو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن موعد وتوقيت تقديم مهاجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وانتهت مشاركة مبابي مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا بعد الخسارة أمس الثلاثاء على يد منتخب إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وبعد عدة أشهر من الغموض والانتظار، أصبح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سابقا لاعبًا رسميًا للنادي المدريدي منذ الأول من يوليو/تموز.

ومع ذلك، فإن المهاجم البالغ 25 عاما لم يلتقط الصور بعد بقميص الملكي ولم يتم تقديمه بعد إلى المشجعين، وهذا الانتظار الطويل يقترب من نهايته بعد أن أكد الميرينغي اليوم عن موعد تقديم نجمه.

نجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جيرمان لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني 0-1.

موعد حفل تقديم مبابي في البرنابيو

وأشار النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز عبر بيان صحفي "يعلن ريال مدريد أنه يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز، الساعة 12 ظهرا، سيتم تقديم لاعبنا كيليان مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو".

رقم قميص مبابي مع ريال مدريد

وفقا للنادي الملكي سيرتدي مبابي في الموسم المقبل القميص رقم 9، وهو الرقم الذي كان يرتديه مواطنه كريم بنزيمة المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.

👕🔢 Changes with shirt numbers in the squad.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 10, 2024

مدة وقيمة عقد مبابي

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد الذي يمتد 5 سنوات محدّدة بالفعل وسيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون يورو صافية سنويا، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدا جدا مما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ويتوقّع نادي العاصمة تعويض تكاليف هذه الصفقة المكلفة من خلال الفوائد الاقتصادية المتعددة التي سيجلبها اللاعب الفرنسي (مثل عقود الرعاية، مبيعات القمصان، تذاكر المباريات…).

وأُدرج مبابي الذي يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 117 مليون متابع على إنستغرام ونحو 14 مليون متابع على "إكس" (تويتر سابقا)، في قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2023 في مجلة تايمز الأميركية، إلى جانب زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي حامل لقب كأس العالم 2022.

مبابي سيتحدث إلى وسائل الإعلام

سيبدأ مبابي قريبًا مغامرته في ريال مدريد، وكما جرت العادة في النادي الإسباني، سيشارك المهاجم في مراسم بروتوكولية خاصة.

وأكد نادي مدريد أيضًا في بيانه الصحفي -اليوم- أنه سيتم بعد ذلك تقديم مبابي للجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو. ربما تكون الفرصة متاحة لرؤيته وهو يداعب الكرة.

وبعد تقديمه للجماهير، سيجيب قائد منتخب فرنسا على أسئلة الصحفيين إلى جانب فلورنتينو بيريز.

ويبدأ ريال موسمه في الدوري أمام مايوركا في الدوري، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد الصاعد في المرحلة الثانية.