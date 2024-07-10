أسهم في 5 أهداف لإسبانيا.. داني أولمو البديل "المتوهج" في يورو 2024

لم يكن داني أولمو جزءًا من التشكيلة الأساسية لمدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي في المباراتين الأوليين بدور المجموعات في كأس أوروبا 2024، لكن كيفية إنهاء "لاروخا"، حاملة اللقب 3 مرات، النسخة الحالية ستعتمد عليه إلى حد كبير.

حلّ لاعب خط وسط لايبزيغ الألماني بدلًا من بيدري المصاب في وقت مبكر من المواجهة ضد ألمانيا في ربع النهائي وساهم في فوز منتخب بلاده 2-1 بتسجيله الهدف الأول وصنعه للثاني لزميله ميكل ميرينو، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الإضافي ليسقط ألمانيا بالضربة القاضية.

وشارك أولمو أساسيًّا ضد فرنسا في نصف النهائي أمس الثلاثاء، وقاد منتخب بلاده للفوز بتسجيله الهدف الثاني 2-1، وهو الهدف الثالث لأولمو ليتشارك صدارة هدّافي البطولة مع جورج ميكوتادزه (جورجيا)، جمال موسيالا (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا) وكودي خاكبو (هولندا).

في دور المجموعات، اختار دي لا فوينتي بيدري العائد من إصابة في الأسابيع الأخيرة ليقوم بصناعة اللعب على حساب أولمو.

وسبق لأولمو الموهوب أن شغل مركز الجناح الأيسر في صفوف منتخب إسبانيا في فترة سابقة، لكن تألق نيكو وليامز جعل الأخير أساسيا.

🇪🇸 Scored. Assisted. Ran the attack. What a performance from Dani Olmo 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/yFGSaweEPy — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2024

تحيّن الفرصة

انتظر أولمو (26 عاما) بصبر حتى تأتي الفرصة وتمكّن من استغلالها بأفضل طريقة ممكنة، أولا في المباراة الثالثة لإسبانيا في دور المجموعات ضد ألبانيا التي انتهت بالفوز 1-0 في مباراة تألق فيها أولمو بعد أن صنع هدف المباراة الوحيد لفيران توريس.

سجّل أولمو الذي يستطيع أن يشغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، الهدف الرابع لإسبانيا في الدور ثمن النهائي ضد جورجيا بعد حلوله بديلًا، وعندما شارك بدلًا من بيدري ضد ألمانيا بعد 8 دقائق فقط، لم يكن بحاجة إلى وقت للتأقلم مع وتيرة المباراة.

وقال أولمو بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة "أنا مرهق ولكني فخور جدا بالفريق الرائع الذي لدينا، وكيف قاتلنا حتى النهاية، إنه أمر لا يُصدّق، أنا سعيد جدا".

وتابع اللاعب الذي حمل ألوان دينامو زغرب الكرواتي بين 2015 و2020 "إنها بطولة يمكن لأي منتخب أن يفوز بها وهذا هو الأهم. هذا الفوز هو من أجل (بيدري) والجميع".

وسيحاول أولمو المساهمة في بلوغ فريقه المباراة النهائية للبطولة القارية المقرّرة في 14 الحالي على الملعب الأولمبي في برلين، وذلك للمرة الأولى منذ أن توج "لاروخا" باللقب عام 2012 على حساب إيطاليا برباعية نظيفة.

أرقام داني أولمو إلى غاية نصف نهائي يورو 2024