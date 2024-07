واصل نجم الكرة الألمانية السابق مسعود أوزيل دعمه المستمر للقضية الفلسطينية، الذي بدأه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشر اللاعب الألماني من أصول تركية عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل أمس الأحد صورة لقبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى، معلقا عليها "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفي الوقت ذاته، شارك اللاعب المعتزل على خاصية القصص اليومية عبر صفحته على إنستغرام صورة تفاعلية شاركها عشرات الآلاف تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال وسم "أوقفوا الحرب" باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتعمد أوزيل الحديث دائما عن فلسطين في معظم الأوقات التي كان يتعرض فيها الفلسطينيون لاعتداءات إسرائيلية قبل العدوان على القطاع، بالإضافة إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو يتفاعل بشكل شبه يومي مع الترندات المرتبطة بقطاع غزة وتدعو لوقف الحرب.

ومن المعروف عن نجم المنتخب الألماني السابق مواقفه المؤيدة للقضايا الإنسانية والإسلامية حول العالم، التي كان أحدها وأهمها حديثه عن الظلم الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في الصين عندما كان لاعبا لأرسنال الإنجليزي، بجانب إشارته دائما إلى القضية الفلسطينية ومواكبته الأحداث فيها والتعليق عليها في كل مناسبة.

Ramadan is supposed to be a month of humility and worship, but Ramadan in Palestine is different.

Let's pray for the safety of our brothers and sisters in Palestine 🤲🏼❤️🇵🇸 pic.twitter.com/WzhL8OGcaU

— Mesut Özil (@M10) April 7, 2023