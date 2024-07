معادلة رقم رونالدو.. الأمين جمال وويليامز يسجلان أرقاما قياسية في يورو 2024

سجل النجمان الإسبانيان الواعدان الأمين جمال ونيكو ويليامز أرقاما قياسية جديدة في بطولة يورو 2024 لكرة القدم، بعد مساهمتيهما التهديفية في لقاء إسبانيا أمام جورجيا بالدور ثمن النهائي للبطولة أمس الأحد.

وساهم جمال وويليامز في فوز إسبانيا بنتيجة كبيرة 4-1 على جورجيا، حيث صنع نجم برشلونة هدفا لمهاجم أتلتيك بيلباو الذي سجل هدفا وصنع آخرا لرودريغو.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن نيكو ويليامز هو أول لاعب في البطولات الأوروبية يسجل هدفًا ويقدم تمريرة حاسمة ويكمل 100% من تمريراته (46/46) في مباراة بدأها ببطولة اليورو.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إن ويليامز صنع أيضًا 4 فرص وأكمل 3 تمريرات و10 لمسات في منطقة جزاء جورجيا، ناشرة خريطة بكل تحركات اللاعب في المباراة التي تألق فيها.

وأشارت "أوبتا" إلى أن الأمين جمال صنع هدفين لإسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، ليعادل رقم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، كأول مراهق يصنع أكثر من هدف في نسخة من البطولة، وذلك منذ رقم رونالدو في يورو 2004 عندما صنع هدفين.

ولفتت إلى أن جمال أصبح واحدا من اللاعبين بعمر 21 عامًا أو أقل الذين صنعوا أكبر عدد من الفرص في مباريات مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا منذ 1980، بصناعة لاعب برشلونة 6 فرص ضد جورجيا، وسيسك فابريغاس بالرقم ذاته أمام روسيا في يورو 2008، وبيدري ضد سويسرا (5 فرص) في يورو 2021.

بدورها، ذكرت "سكواكا" أن صاحب 16 عاما هو اللاعب الوحيد الذي صنع أكثر من 10 فرص وأكمل أكثر من 10 مراوغات، في حين لم يخلق أي لاعب فرصًا كبيرة أكثر من 4 أو قدم المزيد من التمريرات الحاسمة في النسخة الحالية من البطولة القارية.

