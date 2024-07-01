يويفا يفتح تحقيقا تأديبيا باحتفالية بيلينغهام أمام سلوفاكيا في يورو 2024

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تحقيق في إشارة قام بها جود بيلينغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة التي فاز فيها فريقه على سلوفاكيا 2-1، أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

وسجّل صانع لعب ريال مدريد الإسباني هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما المهاجم هاري كين في خطف هدف الفوز والتأهل، لتضرب إنجلترا موعدا مع سويسرا في ربع النهائي السبت.

في أعقاب الهدف، أظهر فيديو بيلينغهام (21 عاما) وهو يحاكي وضع يديه على أعضائه التناسلية في حين كان يبدو أنه ينظر إلى مقاعد بدلاء المنتخب السلوفاكي.

وأصدر (يويفا) بيانا، اليوم الاثنين جاء فيه: "ستجري لجنة الأخلاق والانضباط تحقيقا بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي بيلينغهام، بعد حدوث ذلك خلال مباراة".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن أي معلومات بخصوص هذا الأمر في حينه".

وكان بيلينغهام نشر عبر حسابه على منصة "إكس" عن تلك الإشارة بعد المباراة قائلا: "إنها مزحة داخلية مع بعض الأصدقاء المقربين الذين حضروا المباراة، لا شيء سوى الاحترام للمنتخب السلوفاكي الذي خاض المباراة بقوة".