موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

نهائي مبكر يجمع -اليوم الاثنين- في دوسلدورف بين منتخب فرنسا ونظيره البلجيكي في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا.

وقبل انطلاق البطولة كان المنتخبان مرشحان للمنافسة بقوة على اللقب القاري لكنهما بالكاد نجحا في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة.

وحل منتخب فرنسا ثانيا في المجموعة الرابعة خلف النمسا بعد جمع خمس نقاط من انتصار وحيد وتعادلين كما جمع منتخب بلجيكا أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ليحتل وصافة المجموعة الخامسة متفوقا بفارق الأهداف فقط على أوكرانيا صاحبة المركز الأخير.

واستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة بالفوز على النمسا بهدف ثم تعادل سلبيا مع هولندا قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع بولندا بهدف لمثله، أما منتخب بلجيكا فبدأ مشواره بخسارة مفاجئة أمام سلوفاكيا بهدف ثم فاز على رومانيا بهدفين دون رد قبل أن يتعادل سلبيا مع أوكرانيا.

Le match de demain en tête… 😤 🇫🇷🇧🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/H29ighf7fm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2024

مواجهة من نوع خاص بين مبابي ودي بروين

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا المنتقل حديثا لريال مدريد الإسباني وكيفين دي بروين قائد بلجيكا وصانع اللعب المتميز في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الورق يبدو منتخب ديوك فرنسا هو المرشح للفوز بعد أن حسم جميع المواجهات الأربع المباشرة في البطولات الكبرى أمام بلجيكا بما في ذلك الفوز بهدف دون رد في المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018 والانتصار العريض 5 -صفر في دور المجموعات ليورو 1984 قبل الفوز باللقب في كلتا البطولتين.

ويحاول منتخب فرنسا العودة إلى منصات التتويج للمرة الثالثة في كأس أمم أوروبا، خاصة بعد خسارة نهائي مونديال قطر 2022 على يد الأرجنتين.

ومثله مثل منتخب فرنسا، لم ينجح منتخب بلجيكا حتى الآن في التسجيل من هجمة منظمة طوال 270 دقيقة خاضها حتى الآن في البطولة القارية، إذ جاء الهدف الوحيد من ضربة جزاء نفذها كيليان مبابي خلال التعادل مع بولندا 1-1 بعد أن جاء الهدف الأول للديوك بنيران صديقة وسجله ماكسيميليان ووبر بالخطأ في شباك منتخب النمسا.

يعود دودي لوكيباكيو جناح منتخب بلجيكا وإشبيلية الإسباني من الإيقاف ومن المتوقع مشاركته على حساب لياندرو تروسارد الذي فشل في إثبات ذاته حتى الآن.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، على ملعب مركور شبيل أرينا في دوسلدورف، ويتولى إدارة المواجهة الحكم السويدي غلين نيبيرغ.

وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة فرنسا وبلجيكا على القنوات التالية:

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ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة فرنسا المحتملة

ماينان. كوندي، ساليبا، أوباميكانو، هيرنانديز؛ كانتي، تشواميني؛ ديمبيلي، غريزمان، رابيو؛ مبابي.

تشكيلة بلجيكا المحتملة

كاستيلس. كاستاني، فايس، فيرتونغن، ثياتي ؛ تيليمانس، أونانا. دوكو، دي بروين، كاراسكو؛ لوكاكو.