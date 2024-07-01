حتى الأرقام السلبية تجمع رونالدو وميسي في يورو 2024 وكوبا أميركا
1/7/2024
3 مباريات شارك فيها كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في يورو 2024، فيما قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في مباراتين وجلس احتياطيا في الثالثة بدور المجموعات في كوبا أميركا، وحصيلة النجمين صفر.
ولم يتمكن ميسي من تدوين اسمه في سجل الهدافين رغم تسجيل أبطال العالم 5 أهداف في دور المجموعات، حيث شارك في أول مباراتين ضد كندا وتشيلي.
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وتشير الإحصاءات إلى أن ميسي ورونالدو فشلا في تسجيل أي هدف بمرحلة المجموعات في بطولة دولية، لأول مرة في التاريخ خلال مسيرتيهما الكروية.
بدوره، رونالدو لم يكن أفضل حالا من ميسي، حيث لم يسجل في المباريات الثلاث بدور مجموعات البطولة القارية الأوروبية، أمام تركيا وجورجيا والتشيك.
المصدر : مواقع إلكترونية