الأهلي المصري يغرّم كهربا قبل الاستغناء عنه

منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق.

ونشبت أزمة مؤخرا بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش -اليوم الاثنين- بملعب الكلية الحربية.

وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه (أكثر من 4 آلاف دولار) تخصم من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

ورغم أن كهربا تعرض للعقوبة وباتت فرص وجوده في الموسم المقبل صعبة، فإنه انتظم في تدريب المستبعدين صباح اليوم.

وتلقي محمود كهربا عرضا وديا من الخلود السعودي لم يرتق لدرجة الشكل الرسمي، لكن هناك عرضا آخر من نادي نيوم السعودي إضافة إلى نادي "زد" من الدوري المحلي.