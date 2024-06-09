شاهد.. تونس تتعثر وموريتانيا تخسر في تصفيات مونديال 2026

خيّم التعادل السلبي على مواجهة ناميبيا وتونس، في حين خسرت موريتانيا بهدف دون رد أمام السنغال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن ناميبيا صاحب المركز الثاني.

وتضم المجموعة كذلك منتخب ليبيريا صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن مالاوي في المركز الرابع، فيما يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الخامس (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن ساو تومي وبرينسيب في المركز السادس والأخير.

تعثر موريتانيا

وضمن الجولة نفسها فاز منتخب السنغال على موريتانيا بهدف دون رد.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول في المحموعة اثانية مؤقتا بفارق نقطة عن منتخب السودان الذي لديه مواجهة ضد جنوب السودان، في حين تجمّد رصيد موريتانيا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وجاء هدف السنغال عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد السيطرة الكبيرة من قِبل المنتخب السنغالي على مجريات الشوط.