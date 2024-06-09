موعد مباراة العراق ضد فيتنام بتصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 والقنوات الناقلة

نرصد في السطور التالية موعد مباراة العراق ضد فيتنام وأهم المعلومات عن مواجهتهما التي تجرى في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة -الثلاثاء المقبل- على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) في مدينة البصرة، ويديرها الحكم الإماراتي عمر محمد العلي.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وضمِن العراق التأهل لكأس آسيا بالسعودية وحجز مكانا بالمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال، بعد فوزه في مباراته قبل الأخيرة على الفلبين.

وحقق "أسود الرافدين" العلامة الكاملة معززا انفراده بصدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إندونيسيا -التي فاز عليها بملعبها في مباراته الأخيرة 2-صفر- وتأتي في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا فيتنام والفلبين صاحبة المركز الأخير.

أما منتخب فيتنام، فتمسك بأمل مرافقة العراق إلى الدور الثالث من التصفيات، بعد فوزه على الفلبين 3-2 في الجولة السابقة، رافعا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف إندونيسيا بنقطة واحدة.

ويسعى للتأهل كثاني المجموعة في حال فوزه على العراق وتعادل أو هزيمة إندونيسيا أمام الفلبين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

تنقل المباراة القناة الرياضية العراقية المفتوحة، والقناة الرابعة العراقية أيضا، بالإضافة إلى قنوات "بي إن سبورتس".

مباراة الدور الأول

وفاز العراق على فيتنام 1-0 في الدور الأول، الذي أقيم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعدها بشهرين تقريبا فاز العراق 3-2 في مواجهة أخرى بينهما، لكن في الجولة الثالثة من مجموعات كأس آسيا التي أقيمت في قطر.