أفضل 10 مدافعين يشاركون في كأس أمم أوروبا 2024

يتوقع أن يكون الأداء الدفاعي القوي أمرًا حاسمًا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مثلما أثبتت إيطاليا والبرتغال ذلك في البطولات الماضية.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون ذات مرة إن "الهجوم يجعلك تفوز بالمباريات، والدفاع يمنحك الألقاب".

ويعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز فيرجيل فان دايك (ليفربول) وويليام ساليبا (أرسنال) وكايل ووكر (مانشستر سيتي) من أبرز المدافعين الذين سيشاركون في بطولة كأس أمم أوروبا.

فيما يلي أفضل 10 مدافعين في أمم أوروبا 2024 بناء على العوامل التالية:

الأداء مع النادي في موسم 2023-2024

الخبرة

البيانات الإحصائية: (الشباك النظيفة، التمريرات الحاسمة، الأهداف)

الأهمية في صفوف المنتخب

احتمال اللعب في يورو 2024

10-الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان الإيطالي).

9-الإيطالي فيديريكو دي ماركو (إنتر ميلان الإيطالي).

8-الألماني جوناثان تاه (باير ليفركوزن الألماني).

7-الإسباني أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

6-الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي الإنجليزي).

5-الفرنسي ثيو هيرنانديز (آي سي ميلان الإيطالي).

4-البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي).

3-الفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي).

2-الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

1-الألماني أنطونيو روديغير (ريال مدريد الإسباني).